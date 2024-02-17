Jelang Manchester City vs Chelsea, Guardiola Kirim Peringatan kepada Raheem Sterling Cs

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, mengirim peringatan kepada Chelsea jelang duel di pekan ke-25 Liga Inggris 2023-2024. Dia memberi peringatan serius kepada Raheem Sterling cs karena Man City akan berupaya keras meraih kemenangan dalam laga tersebut.

Saat ini, The Citizens -julukan Manchester City- duduk di peringkat kedua dengan koleksi 52 poin. Mereka tertinggal dua angka dari Liverpool.

Namun begitu, Manchester City masih mempunyai satu tabungan pertandingan. Guardiola pun memberi peringatan serius kepada Chelsea bahwa The Citizens akan berupaya keras untuk memenangkan pertandingan demi menjaga posisi di klasemen.

“Kami hanya perlu memenangkan pertandingan kami,” tegas Guardiola, dilansir dari laman resmi Manchester City, Sabtu (17/2/2024).