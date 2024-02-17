Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jelang Manchester City vs Chelsea, Guardiola Kirim Peringatan kepada Raheem Sterling Cs

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |10:30 WIB
Jelang Manchester City vs Chelsea, Guardiola Kirim Peringatan kepada Raheem Sterling Cs
Josep Guardiola kala mendampingi Manchester City berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, mengirim peringatan kepada Chelsea jelang duel di pekan ke-25 Liga Inggris 2023-2024. Dia memberi peringatan serius kepada Raheem Sterling cs karena Man City akan berupaya keras meraih kemenangan dalam laga tersebut.

Saat ini, The Citizens -julukan Manchester City- duduk di peringkat kedua dengan koleksi 52 poin. Mereka tertinggal dua angka dari Liverpool.

Manchester City

Namun begitu, Manchester City masih mempunyai satu tabungan pertandingan. Guardiola pun memberi peringatan serius kepada Chelsea bahwa The Citizens akan berupaya keras untuk memenangkan pertandingan demi menjaga posisi di klasemen.

“Kami hanya perlu memenangkan pertandingan kami,” tegas Guardiola, dilansir dari laman resmi Manchester City, Sabtu (17/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/28/11/1649373/timnas-futsal-indonesia-mantapkan-pola-serangan-jelang-sea-games-thailand-2025-qnx.jpg
Timnas Futsal Indonesia Mantapkan Pola Serangan Jelang SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/penyerang_persija_jakarta_allano_lima.jpg
Persija Guncang Bursa Transfer! Deretan Pemain Asing Bakal Dibuang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement