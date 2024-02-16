Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Diincar Manchester City, Nicolo Barella Pilih Perpanjang Kontrak di Inter Milan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |12:13 WIB
Diincar Manchester City, Nicolo Barella Pilih Perpanjang Kontrak di Inter Milan
Nicolo Barella pilih tanda tangan kontrak baru di Inter Milan ketimbang tawaran Manchester City (Foto: UEFA)
A
A
A

MILAN – Nicolo Barella dilaporkan menolak tawaran dari Manchester City. Barella lebih memilih untuk menandatagani kontrak baru bersama Inter Milan.

Menurut laporan Football Italia, Kamis (15/2/2024), Man City sempat menjajaki peluang untuk memboyong Barella. Hanya saja, pembicaraan mengenai transfer tersebut tidak berjalan mulus lantaran gelandang berusia 27 tahun itu menolaknya.

Tampaknya Barella sudah terlanjur cinta dengan Inter Milan, klub yang dibelanya sejak September 2020 lalu. Karena menurut laporan yang beredar, dia menyetujui penawaran kontrak baru yang ditawarkan Nerazzurri.

Barella yang kontraknya akan habis pada Juni 2026, setuju untuk memperpanjang masa baktinya hingga 2029 mendatang. Kemudian juga menurut laporan yang ada, gaji selama satu musim yang didapatnya juga meningkat.

Pemain berusia 27 tahun itu akan mendapat gaji bersih per musimnya senilai tujuh juta euro atau sekitar Rp 117 miliar. Adapun gaji dia sebelumnya yaitu enam juta euro per musim atau sekitar Rp 100 miliar.

Tak ayal jika Inter Milan Milan ingin mengikat Barella lebih lama. Pasalnya, gelandang asal Italia ini merupakan salah satu pilar penting dalam skuad besutan Simone Inzaghi.

Halaman:
1 2
      
