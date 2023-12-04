Bicara Peluang Inter Milan Raih Scudetto, Nicolo Barella: Musim Masih Panjang

NAPLES – Kemenangan atas Napoli dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024 membuat Inter Milan semakin mantap dalam perburuan gelar juara di musim ini. Namun gelandang Inter Milan, Nicolo Barella, mengatakan bahwa perjalanan masih sangat panjang.

Seperti diketahui, Inter Milan sukses menumbangkan Napoli dengan skor 3-0 di Stadion Diego Armando Maradona, Senin (4/12/2023) dini hari WIB. Tiga gol tim berjuluk Nerazzurri itu disumbang oleh Hakan Calhanoglu (44’), Barella (61’), dan Marcus Thuram (85’).

Berkat kemenangan ini, Inter Milan pun berada di puncak klasemen dengan koleksi 35 poin. Tim besutan Simone Inzaghi itu unggul dua angka atas Juventus, enam angka atas AC Milan, dan 11 poin atas AS Roma dan Napoli yang berada di posisi empat dan lima.

Dengan koleksi poin itu, bisa dibilang pesaing utama Inter Milan adalah Juventus. Akan tetapi, Barella mengatakan bahwa perjalanan Nerazzurri masih sangat panjang mengingat Liga Italia baru berjalan 14 pekan.

“Perjalanan masih sangat panjang,” ujar Barella, dilansir dari Football Italia, Senin (4/12/2023).

“Kami melihat dengan sangat baik bagaimana momen dapat mengubah suatu musim,” sambungnya.