Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Bicara Peluang Inter Milan Raih Scudetto, Nicolo Barella: Musim Masih Panjang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |21:01 WIB
Bicara Peluang Inter Milan Raih Scudetto, Nicolo Barella: Musim Masih Panjang
Nicolo Barella saat melakukan selebrasi gol ke gawang Napoli (Foto: Reuters)
A
A
A

NAPLES – Kemenangan atas Napoli dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024 membuat Inter Milan semakin mantap dalam perburuan gelar juara di musim ini. Namun gelandang Inter Milan, Nicolo Barella, mengatakan bahwa perjalanan masih sangat panjang.

Seperti diketahui, Inter Milan sukses menumbangkan Napoli dengan skor 3-0 di Stadion Diego Armando Maradona, Senin (4/12/2023) dini hari WIB. Tiga gol tim berjuluk Nerazzurri itu disumbang oleh Hakan Calhanoglu (44’), Barella (61’), dan Marcus Thuram (85’).

Berkat kemenangan ini, Inter Milan pun berada di puncak klasemen dengan koleksi 35 poin. Tim besutan Simone Inzaghi itu unggul dua angka atas Juventus, enam angka atas AC Milan, dan 11 poin atas AS Roma dan Napoli yang berada di posisi empat dan lima.

Dengan koleksi poin itu, bisa dibilang pesaing utama Inter Milan adalah Juventus. Akan tetapi, Barella mengatakan bahwa perjalanan Nerazzurri masih sangat panjang mengingat Liga Italia baru berjalan 14 pekan.

“Perjalanan masih sangat panjang,” ujar Barella, dilansir dari Football Italia, Senin (4/12/2023).

“Kami melihat dengan sangat baik bagaimana momen dapat mengubah suatu musim,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/47/3190517//thiago_silva-rW7w_large.jpg
4 Bek Top yang Jadi Incaran AC Milan di Januari 2026, Nomor 1 Bintang Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/47/3190008//cristian_chivu_menyindir_mereka_yang_sempat_meremehkan_inter_milan-DZk9_large.jpg
Sindiran Cristian Chivu Usai Inter Milan Puncaki Klasemen Liga Italia 2025-2026: Kami Diprediksi Finis 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/47/3190002//simak_statistik_apik_jay_idzes_saat_membantu_sassuolo_mengimbangi_ac_milan_2_2-CMNd_large.jpg
Statistik Apik Jay Idzes saat Bantu Sassuolo Imbangi AC Milan 2-2 di Liga Italia 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/47/3190073//jay_idzes-YMhB_large.jpg
Jay Idzes Tampil Solid saat Sassuolo Tahan AC Milan 2-2, Minat Rossoneri Kian Menguat?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1656859/penahan-beregu-putra-taklukan-vietnam-kontingen-indonesia-catatkan-medali-emas-ke67-lee.webp
Penahan Beregu Putra Taklukan Vietnam, Kontingen Indonesia Catatkan Medali Emas ke-67
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/menpora_ri_erick_thohir.jpg
Kontingen Indonesia Kumpulkan 72 Emas SEA Games 2025, Menpora: Mental Juang Atlet Tak Tergoyahkan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement