HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia Efek Kehadiran Jairo Riedewald: Bikin Trio Mematikan Bareng Thom Haye dan Ivar Jenner!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |12:01 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia Efek Kehadiran Jairo Riedewald: Bikin Trio Mematikan Bareng Thom Haye dan Ivar Jenner!
Jairo Riedewald bisa bikin lini tengah Timnas Indonesia makin berbahaya. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia setelah kehadiran Jairo Riedewald akan diulas Okezone. Anggota Komite Disiplin PSSI, Hasani Abdulgani, mengatakan ada kerabat Jairo Riedewald yang menyatakan bahwa gelandang 27 tahun ini memiliki darah Indonesia.

Kabar ini jelas membahagiakan. Sebab, Jairo Riedewald bukanlah pemain yang biasa-biasa saja.

Jairo Riedewald

(Jairo Riedewald dikabarkan siap membela Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)

Jairo Riedewald saat ini memperkuat salah satu kontestan Premier League, Crystal Palace. Memperkuat Crystal Palace sejak 2017, Jairo Riedewald tampil dalam 91 pertandingan dengan koleksi tiga gol dan satu assist.

Ia juga pernah membantu Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013-2014 dan tiga kali memperkuat Timnas Belanda senior pada 2015. Namun, jangan khawatir Jairo Riedewald tak bisa dinaturalisasi.

Sebab, Jairo Riedewald hanya mentas di ajang Kualifikasi Piala Eropa 2016 yang tidak masuk kategori A seperti Piala Dunia, Piala Eropa, dan lain-lain. Satu lagi ketika memperkuat Timnas Belanda, usia Jairo Riedewald masih 19 tahun, belum 21 tahun sesuai batas usia yang ditetapkan FIFA.

Bukan tak mungkin, Jairo Riedewald bakal diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Maret 2024. Harapannya pada Maret 2024, ada satu penyerang Grade A yang juga diperkenalkan PSSI sehingga Timnas Indonesia bisa memiliki skuad yang mumpuni saat mengarungi pertandingan pada Juni atau September 2024.

Halaman:
1 2
      
