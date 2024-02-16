Jairo Riedewald Bisa Perkuat Timnas Indonesia meski Sudah 3 Kali Bela Timnas Belanda Senior?

JAIRO Riedewald bisa memperkuat Timnas Indonesia meski sudah tiga kali membela Timnas Belanda senior? Sebelum membahas lebih jauh, Okezone mencoba membagikan sedikit cerita yang disampaikan anggota Komite Disiplin PSSI yang biasa membantu proses naturalisasi pemain keturunan, Hasani Abdulgani.

Hasani Abdulgani baru-baru ini dihubungi kerabat pemain Crystal Palace tersebut. Sang kerabat mengaku Jairo Riedewald memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Manado.

(Hasani Abdulgani dihubungi kerabat Jairo Riedewald. (Foto: Instagram/@jairoriedewald)

“Sudah lama nama Jairo Riedewald muncul di saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora. Tapi, selama ini ragu, kalau pemain dari Crystal Palace ini punya hubungan darah dengan Indonesia. Kabarnya Jairo keturunan dari Suriname. Namun minggu lalu seseorang mengkontak saya, mengatakan cucunya ingin bermain untuk Timnas,” kata Hasani Abdulgani di akun Instagram-nya, @hasaniabdulgani.

"Siapa cucunya," tanya saya. "Dia sekarang bermain di Crystal Palace," jawab beliau. "Jairo Riedewald?". Bukankah Jairo turunan Suriname? "Neneknya Jairo, adik saya. Kami berasal dari Menado," jawab beliau. Kalau benar dan secara administrasi bisa dilengkapi, tentu Timnas sangat diuntungkan bisa mendapat pemain Grade A ini. Mudah-mudahan terjadi,” harap Hasani Abdulgani yang pernah menjabat sebagai anggota Exco PSSI ini.

Kabar ini sekaligus melanjutkan isu yang beredar pada awal bulan ini. Saat itu akun Instagram @pemainketurunan.id menghubungi Jairo Riedewald via DM Instagram.

Dalam obrolan tersebut, Jairo Riedewald mengaku siap memperkuat Timnas Indonesia jika mendapat panggilan dari PSSI. Sekarang pertanyaan muncul, apakah Jairo Riedewald eligible atau memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia meski sudah tiga kali membela Timnas Belanda senior? Jawabannya iya.