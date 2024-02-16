Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jairo Riedewald Bisa Perkuat Timnas Indonesia meski Sudah 3 Kali Bela Timnas Belanda Senior?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |10:40 WIB
Jairo Riedewald Bisa Perkuat Timnas Indonesia meski Sudah 3 Kali Bela Timnas Belanda Senior?
Jairo Riedewald bisa perkuat Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)
A
A
A

JAIRO Riedewald bisa memperkuat Timnas Indonesia meski sudah tiga kali membela Timnas Belanda senior? Sebelum membahas lebih jauh, Okezone mencoba membagikan sedikit cerita yang disampaikan anggota Komite Disiplin PSSI yang biasa membantu proses naturalisasi pemain keturunan, Hasani Abdulgani.

Hasani Abdulgani baru-baru ini dihubungi kerabat pemain Crystal Palace tersebut. Sang kerabat mengaku Jairo Riedewald memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Manado.

Hasani Abdulgani dihubungi kerabat Jairo Riedewald. (Foto: Instagram/@jairoriedewald)

(Hasani Abdulgani dihubungi kerabat Jairo Riedewald. (Foto: Instagram/@jairoriedewald)

“Sudah lama nama Jairo Riedewald muncul di saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora. Tapi, selama ini ragu, kalau pemain dari Crystal Palace ini punya hubungan darah dengan Indonesia. Kabarnya Jairo keturunan dari Suriname. Namun minggu lalu seseorang mengkontak saya, mengatakan cucunya ingin bermain untuk Timnas,” kata Hasani Abdulgani di akun Instagram-nya, @hasaniabdulgani.

"Siapa cucunya," tanya saya. "Dia sekarang bermain di Crystal Palace," jawab beliau. "Jairo Riedewald?". Bukankah Jairo turunan Suriname? "Neneknya Jairo, adik saya. Kami berasal dari Menado," jawab beliau. Kalau benar dan secara administrasi bisa dilengkapi, tentu Timnas sangat diuntungkan bisa mendapat pemain Grade A ini. Mudah-mudahan terjadi,” harap Hasani Abdulgani yang pernah menjabat sebagai anggota Exco PSSI ini.

Kabar ini sekaligus melanjutkan isu yang beredar pada awal bulan ini. Saat itu akun Instagram @pemainketurunan.id menghubungi Jairo Riedewald via DM Instagram.

Dalam obrolan tersebut, Jairo Riedewald mengaku siap memperkuat Timnas Indonesia jika mendapat panggilan dari PSSI. Sekarang pertanyaan muncul, apakah Jairo Riedewald eligible atau memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia meski sudah tiga kali membela Timnas Belanda senior? Jawabannya iya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186178/sumardji-is0A_large.jpg
Anti Salah Pilih, PSSI Siapkan Daftar Panjang Pertanyaan Wawancara untuk Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186385/jean_paul_van_gastel_diketahui_pernah_jadi_asisten_pelatih_giovanni_van_bronckhorst-ipQU_large.jpeg
Pernah Jadi Asistennya, Jean-Paul van Gastel Komentari Peluang Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186250/berikut_tiga_pelatih_asal_inggris_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-VN1v_large.jpg
3 Pelatih Asal Inggris yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Kunjungi SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186230/juan_manuel_lillo_bisa_dijajal_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_juanmanuellillo-q4cx_large.jpg
5 Pelatih asal Spanyol yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Bawa Qatar Juara Piala Asia 2019!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1649055/rusia-siapkan-piala-dunia-alternatif-untuk-negaranegara-yang-gagal-lolos-ke-putaran-final-ifh.webp
Rusia Siapkan Piala Dunia Alternatif untuk Negara-Negara yang Gagal Lolos ke Putaran Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/10/dean_james.jpg
Dean James Dapat Rapor Buruk saat Go Ahead Eagles Digulung Stuttgart 0-4 di Liga Europa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement