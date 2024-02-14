Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia U-23 untuk TC Piala Asia U-23 2024 Sudah Dipegang Shin Tae-yong, Ada Justin Hubner?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |06:02 WIB
Shin Tae-yong panggil 26 pemain Timnas Indonesia U-23 untuk TC Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
Shin Tae-yong panggil 26 pemain Timnas Indonesia U-23 untuk TC Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

DAFTAR 26 pemain Timnas Indonesia U-23 untuk pemusatan latihan (TC) Piala Asia U-23 2024 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) mulai 31 Maret 2024 sudah dipegang Shin Tae-yong. Hal itu disampaikan Ketua Umum Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji.

“Kami membawa serta 26 pemain (untuk TC di Dubai). Daftar pemainnya sudah ada,” kata Sumardji di Jakarta kelar laga Suwon FC vs Bhayangkara FC.

Shin Tae-yong

(Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

Hanya saja, pria yang juga menjabat COO Bhayangkara FC ini belum mau membocorkan siapa saja pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia U-23. Ia cuma memastikan tak ada satu pun klub yang melepas pemain lebih dari tiga pesepakbola.

“Saya melihat kalau dari daftar pemain yang ada, tak ada yang lebih dari tiga pemain dari satu klub. Saya sudah lihat siapa saja pemain yang dipanggil,” lanjut pria yang menjadi manajer saat Timnas Indonesia U-22 juara SEA Games 2023 ini.

Lantas, apakah para pesepakbola abroad masuk ke dalam daftar di atas? Jika merujuk kepada personel di Piala Asia 2023, ada enam pesepakbola abroad yang usianya di bawah 23 tahun.

Mereka ialah Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers U-21), Elkan Baggott (Bristol Rovers), Pratama Arhan (Suwon FC), Ivar Jenner (Jong Utrecht), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze) dan Rafael Struick (ADO Den Haag U-21).

