HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia U-23 2024: Exco PSSI Sebut Shin Tae-yong Punya Target Sendiri untuk Timnas Indonesia U-23

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |08:20 WIB
Piala Asia U-23 2024: Exco PSSI Sebut Shin Tae-yong Punya Target Sendiri untuk Timnas Indonesia U-23
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, menyebut Shin Tae-yong menargetkan bawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024. Padahal sebelumnya, PSSI hanya menargetkan Garuda Muda lolos ke perempatfinal saja.

"Kami (PSSI) memberikan target lolos delapan besar, tetapi Shin Tae-yong sendiri malah menargetkan lolos empat besar di AFC U-23," ungkap Arya kepada awak media usai acara PSSI Pers di Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Artinya, Shin Tae-yong punya target sendiri ingin menaikkan target hingga lolos empat besar agar bisa menembus tiket ke Olimpiade Paris 2024. Namun syarat ikut Olimpiade, Garuda Muda harus jadi tiga tim terbaik di Piala Asia U-23 2024 alias minimal finis di tiga besar.

"Itu artinya (target) masuk Olimpiade loh, jadi PSSI berangkat dari situ saja," ujar Arya.

Sebagai informasi, PSSI bersama Shin Tae-yong awalnya sudah sepakat untuk memperpanjang kontrak hingga Juni 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu akan diperpanjang hingga 2027 dengan syarat bisa membawa Timnas Indonesia U-23 masuk delapan besar Piala Asia U-23 2024.

Namun, Arya mengatakan saat ini PSSI belum membicarakan terkait perpanjangan kontak dengan Shin Tae-yong karena belum waktunya. Meskipun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Shin Tae-yong sudah bertemu selepas Piala Asia Piala Asia 2023.

Halaman:
1 2
      
