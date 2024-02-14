Liga 1 2023-2024: Adam Alis Pastikan Borneo FC Siap Hadapi Persikabo 1973

SAMARINDA - Pemain Timnas Indonesia, Adam Alis, percaya diri bahwa Borneo FC mengalami peningkatan kekuatan fisik. Gelandang 30 tahun itu pun memastikan bahwa Pesut Etam -julukan Borneo FC- siap untuk melawan Persikabo 1973.

Borneo FC saat ini menjadi pemimpin klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan koleksi 54 poin dari 24 pertandingan. Dalam laga terdekat, tim berjuluk Pesut Etam itu akan bertandang kontra Persikabo 1973 di Kapten I Wayan Dipta Stadium, 22 Februari 2024.

Borneo FC sendiri melakukan pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta yang dimulai sejak 2 Januari 2024 lalu. Namun, Adam Alis tak ikut menjalani pemusatan latihan bersama rekan-rekannya karena menjalani TC Timnas Indonesia di Turki.

Adam pun akhirnya bertolak ke Qatar bersama Timnas Indonesia yang berlaga di Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 lalu. Selain Adam, kiper Borneo, Nadeo Argawinata, juga ikut bergabung menggantikan Syahrul Trisna yang cedera.

Meski tak latihan bersama di Borneo FC, Adam menilai rekan-rekan setimnya keluar dari pemusatan latihan dengan kondisi fisik yang kuat. Hal itu terbukti ketika Pesut Etam berhasil mengalahkan Persija Jakarta 3-1.

“Tim ini sekarang dalam kondisi sangat bagus dalam hal kekuatan fisik. Itu saya lihat saat kami bertemu Persija Jakarta, di mana kami bisa mendominasi permainan dengan baik,” kata Adam, dikutip dari laman resmi Borneo FC, Selasa (13/2/2024).