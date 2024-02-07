Kalah dari Borneo FC, Andritany Ardhiyasa Ragu Persija Jakarta Bisa Tembus 4 Besar Liga 1 2023-2024

BALIKPAPAN - Kapten Persija Jakarta, Andritany Ardhiyasa, ragu timnya mampu menembus 4 besar Liga 1 2023-2024. Hal itu diungkapkan sang kiper 32 tahun tersebut setelah Persija Jakarta kalah 1-3 dari Borneo FC pada pekan ke-24 yang digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Selasa (6/2/2024) malam WIB.

Dalam laga tersebut, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- hanya mampu mencetak satu gol via aksi Gustavo Almeida (90+2’). Sedangkan Borneo FC sukses mencetak tiga gol lewat Sihran Amarullah (25’), Wiljan Pluim (47’), dan Komang Teguh (82’).

Pasca pertandingan, Andritany mengakui bahwa Persija Jakarta layak kalah dalam laga tersebut meski timnya menguasai penguasaan bola. Namun, Pesut Etam -julukan Borneo FC- dinilai bermain lebih efektif sehingga mampu menjebol gawangnya tiga kali.

“Saya mengucapkan selamat untuk Borneo FC karena mereka bisa mendapatkan tiga poin. Mereka bermain lebih baik daripada kami di dalam lapangan. Jadi, kami pantas kalah,” kata Andritany, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Hasil di atas membuat Persija Jakarta harus rela tertahan di peringkat sembilan klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan koleksi 32 poin dari 24 laga. Sementara itu, Borneo FC semakin kukuh di puncak klasemen dengan memperoleh 54 angka dari 24 laga.

Situasi ini membuat langkah Persija Jakarta menuju empat besar Liga 1 musim ini semakin berat. Sehingga, Andritany ragu Macan Kemayoran bisa mencapai targetnya itu meski akan selalu berusaha untuk meranjak naik ke babak championship series itu.