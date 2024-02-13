6 Pesepakbola Dunia yang Doyan Pesta, Nomor 1 Pernah Raih Ballon dOr

BERIKUT enam pesepakbola dunia yang doyan pesta. Walau gemar berfoya-foya, salah satunya pernah meraih titel Ballon d'Or!

Sayangnya, kegemaran pesepakbola untuk berpesta kerap kali berlebihan. Hal ini berdampak pada performa mereka yang perlahan menurun di atas lapangan hingga akhirnya meredup dan pensiun.

6 Pesepakbola Dunia yang Doyan Pesta

6. Mario Balotelli

Mario Balotelli digadang-gadang akan menjadi bintang baru Timnas Italia. Sayangnya, hal itu gagal tercapai karena gaya hidupnya yang mewah dan suka berpesta. Bahkan pada 2014, ia pernah berpesta hingga pukul 04.30 pagi di London untuk meluapkan kekesalannya karena Liverpool dikalahkan oleh Chelsea. Karena tingkah dan gaya hidupnya ini yang membuatnya gagal bersinar sebagai pesepakbola.

5. Phil Foden

Bintang muda Manchester City, Phil Foden juga dikenal sangat gemar berpesta. Ia bahkan pernah dipulangkan dari Timnas Inggris pada 2020 lalu saat ia dan Mason Greenwood membawa empat gadis ke kamar mereka untuk berpesta. Ia juga pernah berpesta untuk merayakan kemenangan hingga latihan dalam keadaan kurang baik.

4. Jack Grealish

Tidak hanya Foden, Manchester City juga memiliki pemain lain yang suka pesta dalam diri Jack Grealish. Dirinya bahkan tidak segan untuk memamerkan kegiatannya yang selalu berpesta untuk merayakan kegembiraannya.

3. Marco Verratti

Salah satu gelandang terbaik Italia, Marco Verratti juga sangat gemar berpesta. Terkhusus saat ia menetap di Paris untuk membela Paris Saint Germain (PSG), Verratti kerap berpesta berlebihan hingga membuat performanya kurang konsisten saat bertanding.