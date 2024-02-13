Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pesepakbola Dunia yang Doyan Pesta, Nomor 1 Pernah Raih Ballon dOr

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |22:07 WIB
6 Pesepakbola Dunia yang Doyan Pesta, Nomor 1 Pernah Raih Ballon dOr
Ronaldinho merupakan salah satu pesepakbola dunia yang doyan pesta (Foto: Instagram/@ronaldinho)
A
A
A

BERIKUT enam pesepakbola dunia yang doyan pesta. Walau gemar berfoya-foya, salah satunya pernah meraih titel Ballon d'Or!

Sayangnya, kegemaran pesepakbola untuk berpesta kerap kali berlebihan. Hal ini berdampak pada performa mereka yang perlahan menurun di atas lapangan hingga akhirnya meredup dan pensiun.

Ilustrasi pesta

6 Pesepakbola Dunia yang Doyan Pesta

6. Mario Balotelli

Mario Balotelli

Mario Balotelli digadang-gadang akan menjadi bintang baru Timnas Italia. Sayangnya, hal itu gagal tercapai karena gaya hidupnya yang mewah dan suka berpesta. Bahkan pada 2014, ia pernah berpesta hingga pukul 04.30 pagi di London untuk meluapkan kekesalannya karena Liverpool dikalahkan oleh Chelsea. Karena tingkah dan gaya hidupnya ini yang membuatnya gagal bersinar sebagai pesepakbola.

5. Phil Foden

Phil Foden menggenapkan hattrick sekaligus membawa Manchester City menang 3-1 atas Brentford (Foto: Reuters/David Klein)

Bintang muda Manchester City, Phil Foden juga dikenal sangat gemar berpesta. Ia bahkan pernah dipulangkan dari Timnas Inggris pada 2020 lalu saat ia dan Mason Greenwood membawa empat gadis ke kamar mereka untuk berpesta. Ia juga pernah berpesta untuk merayakan kemenangan hingga latihan dalam keadaan kurang baik.

4. Jack Grealish

Jack Grealish membuka keunggulan Manchester City 1-0 atas Crystal Palace (Foto: Reuters/Carl Recine)

Tidak hanya Foden, Manchester City juga memiliki pemain lain yang suka pesta dalam diri Jack Grealish. Dirinya bahkan tidak segan untuk memamerkan kegiatannya yang selalu berpesta untuk merayakan kegembiraannya.

3. Marco Verratti

Marco Verratti

Salah satu gelandang terbaik Italia, Marco Verratti juga sangat gemar berpesta. Terkhusus saat ia menetap di Paris untuk membela Paris Saint Germain (PSG), Verratti kerap berpesta berlebihan hingga membuat performanya kurang konsisten saat bertanding.

Halaman:
1 2
      
