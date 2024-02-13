Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Thomas Tuchel Kritik Regulasi Liga Jerman Usai Bayern Munich kalah Telak dari Bayer Leverkusen

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |00:08 WIB
Thomas Tuchel Kritik Regulasi Liga Jerman Usai Bayern Munich kalah Telak dari Bayer Leverkusen
Pelatih Bayern Munich, Thomas Tuchel (Foto: Reuters)
A
A
A

LEVERKUSEN - Pelatih Bayern Munich, Thomas Tuchel mengkritik aturan di Liga Jerman usai timnya kalah telak 0-3 dari Bayer Leverkusen akhir pekan kemarin. Salah satu poin yang dikritik Tuchel adalah regulasi Liga Jerman yang memperbolehkan pemain pinjaman bermain saat menghadapi klub asalnya.

Die Roten -julukan Bayern Munich menelan kekalahan telak 0-3 dari Bayer 04 Leverkusen di laga ke-21 Liga Jerman 2023-2024. Bermain di Bayarena Stadium, Minggu (11/2/2024) malam WIB, Bayern Munich tak berdaya menghadapi tim besutan Xabi Alonso tersebut.

Bayern Munich harus tertinggal pada babak pertama, setelah Josip Stanistic pada menit ke-18 mampu menjebol gawang Manuel Neuer. Sejatinya, bek berusia 23 tahun itu merupakan pemain Bayern Munich tetapi sedang dipinjamkan ke Bayer 04 Leverkusen.

Kemudian pada babak kedua, Bayer 04 Leverkusen sukses menambah dua gol melalui Alex Grimaldo menit 50 dan Jeremie Frimpong menit 90+5. Hasil tersebut membuat Werkself -julukan Bayer 04 Leverkusen- masih belum terkalahkan di Liga Jerman musim ini.

Sementara kekalahan dari Bayer 04 Leverkusen membuat Bayern Munich semakin sulit untuk mendapatkan gelar Liga Jerman musim 2023/2024. Sebab, Thomas Muller dan kawan-kawan menempati posisi kedua dengan 50 poin dan tertinggal lima angka dari Bayer 04 Leverkusen di peringkat pertama.

Selepas pertandingan, Thomas Tuchel memberikan kritikan mengenai aturan di Liga Jerman. Berbeda dengan Inggris, ia menilai di Jerman memperbolehkan pemain pinjaman tampil menghadapi klub aslinya.

Halaman:
1 2
      
