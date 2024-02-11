Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Juara Piala Asia 2023 karena Dapat 3 Penalti di Final, Timnas Qatar Jadi Bahan Ejekan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |07:58 WIB
Juara Piala Asia 2023 karena Dapat 3 Penalti di Final, Timnas Qatar Jadi Bahan Ejekan!
Timnas Qatar juara Piala Asia 2023 setelah dapat 3 hadiah penalti di final lawan Yordania. (Foto: REUTERS)
JUARA Piala Asia 2023 karena mendapatkan tiga penalti di final, Timnas Qatar menjadi bahan ejekan suporter dari negara lain di media sosial. Qatar disebut bakal terus juara Piala Asia jika dilangsungkan di negara mereka sendiri.

Dalam laga yang digelar di Stadion Lusail, Doha, Qatar pada Sabtu 10 Februari 2024 malam WIB,Qatar menang 3-1 atas Yordania. Gol-gol kemenangan Qatar diciptakan Akram Afif pada menit 22, 73 dan 90+5.

Akram Afif cetak 3 gol penalti ke gawang Yordania di final Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Sementara itu, Yordania hanya mampu membalaskan satu gol lewat Yazan Al-Naimat (67’). Kelar pertandingan, fans ramai-ramai mempertanyakan keputusan wasit asal China, Ma Ning yang memberikan tiga penalti kepada tuan rumah.

Terkhusus untuk penalti terakhir, yang mana Akram Afif diduga sudah dalam posisi offside sebelum berhadapan dengan kiper Yordania, Yazeed Abulaila. Penggunaan Video Assistant Referee (VAR) juga dianggap tidak tepat sasaran. Para suporter netral itu pun memuji perjuangan Yordania, alih-alih memberikan pujian kepada Qatar yang keluar sebagai juara.

“Qatar bisa memenangkan Piala Asia mana pun yang diadakan di kandang sendiri. Yordania, Anda bermain bagus melawan juara yang ditakdirkan,” tulis Hemant Sharma dalam kolom komentar unggahan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dikutip dari The Thao 247, Minggu (11/2/2024).

