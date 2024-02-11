Rekap Pemain Abroad Timnas Indonesia Semalam: Elkan Baggott Kalah Lagi, Jay Idzes Starter hingga Antar Venezia Raih Kemenangan

Jay Idzes membawa Venezia menang atas Sudtirol di Serie B 2023-2024 (Foto: Instagram/Venezia)

REKAP pemain abroad Timnas Indonesia semalam menarik untuk di bahas. Klub Elkan Baggott, Bristol Rovers, kembali menelan kekalahan di pekan ke-31 League One atau kasta ketiga Liga Inggris.

Bristol Rovers dipermalukan Burton yang berada di peringkat ke-17, Sabtu 10 Februari 2024. Elkan Baggott tampil sebagai starter sekaligus tampil penuh 90 menit di laga kali ini.

Sayangnya, Bristol Rovers yang bermain di depan pendukung sendiri, harus mengakui kemenangan lawan. The Pirates -julukan Bristol Rovers kalah tipis 1-2.

Tim tamu unggul lebih dulu lewat gol Ciaran Gillingham pada menit ke-43. Mark Helm kemudian menggandakan keunggulan Burton melalui golnya di menit ke-57.

Bristol Rovers sempat memperkecil ketertinggalan berkat aksi Antony Evans (60'). Sayang, mereka tak mampu mencetak gol tambahan hingga skor 1-2 bertahan sampai laga usai.

Sementara itu, hasil positif didapat Jay Idzes bersama klubnya, Venezia. Idzes berhasil membawa Venezia meraih kemenangan meyakinkan tiga gol tanpa balas atas Sudtirol di Serie B atau kasta kedua Liga Italia.