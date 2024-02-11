Kisah Pemain Keturunan Meshaal Osman yang Ingin Bawa Timnas Indonesia U-20 Tampil di Piala Dunia U-20 2025

JAKARTA – Pemain keturunan, Meshaal Osman, mengatakan punya mimpi besar yang ingin diwujudkannya bersama Timnas Indonesia U-20. Meshaal Osman ingin membawa Timnas Indonesia U-20 dapat tampil di Piala Dunia U-20 2025 yang akan digelar di Chile.

Meshaal Osman menyadari tidak akan mudah bagi timnya untuk tampil dalam pesta sepak bola dunia usia muda itu. Namun, dia pastikan dalam dunia sepakbola tidak ada yang mustahil.

"Target utama dulu ke Piala Dunia U-20 Chile," kata Meshaal Osman di Jakarta, Jumat 9 Februari 2024.

Pemain keturunan Sudan itu mengatakan punya target lain bersama Timnas Indonesia, yakni tampil bersama tim senior. Akan tetapi, Meshaal Osman paham butuh waktu dan proses untuk membela tim itu.

"Step by step. Targetnya U-23 dan senior," tutur Meshaal Osman.