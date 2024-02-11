Pep Guardiola Puas Manchester City Atasi Everton di Etihad Stadium

MANCHESTER – Pep Guardiola mengaku puas dengan kemenangan 2-0 Manchester City atas Everton 2-0 di pekan ke-24 Liga Inggris 2023-2024. Guardiola senang timnya bisa memenangkan pertandingan yang sangat sulit.

Manchester City membungkam Everton di Etihad Stadium, Manchester, Inggris pada Sabtu (10/2/2024) kemarin. Dua gol untuk The Citizens -julukan Manchester City- dicatatkan oleh Erling Haaland (71’, 85’).

Kemenangan ini diraih dengan susah payah oleh pasukan Pep Guardiola. Musabab, Manchester City harus berjuang keras membongkar pertahanan solid khas The Toffees -julukan Everton.

Guardiola pun bahagia setelah kemenangan manis atas Everton. Pelatih asal Spanyol itu menyadari betapa sulitnya mengalahkan tim dengan pola bertahan seperti itu, apalagi ketika mereka bermain di kandang.

“Saya senang memenangkan pertandingan seperti ini. Kesulitannya ada di sana, kami mengetahuinya. Everton di kandang sendiri selalu rumit. Kami kehilangan banyak poin selama bertahun-tahun,” tutur Guardiola dikutip dari laman resmi Manchester City, Minggu (11/2/2024).

Lebih lanjut, Guardiola mengatakan kunci kemenangan dalam pertandingan itu adalah meningkatkan keharmonisan pemain di lapangan. Mantan pelatih Barcelona itu juga menginstruksikan para pemainnya untuk lebih cerdas dalam mencari ruang.