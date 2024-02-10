Media Malaysia Soroti Rencana Shin Tae-yong Cari Penyerang Keturunan Berkualitas untuk Timnas Indonesia di Belanda

Shin Tae-yong berencana mencari sendiri pemain keturunan berkualitas di posisi penyerang untuk Timnas Indonesia (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)

MEDIA Malaysia menyoroti rencana Shin Tae-yong cari penyerang keturunan berkualitas untuk Timnas Indonesia di Belanda. Sebab, hal itu bisa menambah kekuatan skuad Garuda.

Lini serang kembali menjadi sorotan usai Timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023. Sebab, Tim Merah Putih hanya memasukkan tiga gol dari empat laga, dengan masing-masing satu di tiap pertandingan.

Hal itu menyebabkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi catatan kepada kinerja Shin dan tim pelatih. Sebab, produktivitas lini depan dianggap masih kurang jika ingin bersaing di ajang-ajang lain.

Permintaan itu direspons dengan mencoba mendatangkan pemain keturunan lagi. Shin disebut-sebut ingin mencari sendiri ke Belanda. Hal itu menjadi sorotan dari media Malaysia.

"Shin Tae-yong siap ke Eropa untuk mencari penyerang bagi Indonesia," bunyi judul artikel Makan Bola, dikutip pada Sabtu (10/2/2024).

"Pelatih berusia 54 tahun itu mau mencari penyerang berkualitas demi memantapkan lagi lini serang Indonesia," imbuh tulisan dalam artikel itu.