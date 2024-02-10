5 Pemain Timnas Indonesia yang Kariernya Melesat Setelah Ditangani Shin Tae-yong, Nomor 1 Abroad ke Korea!

Pratama Arhan merupakan salah satu pemain Timnas Indonesia yang kariernya melesat setelah ditangani Shin Tae-yong (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)

BERIKUT lima pemain Timnas Indonesia yang kariernya melesat setelah ditangani oleh Shin Tae-yong. Mereka menjadi contoh polesan pelatih asal Korea Selatan itu sungguh mujarab.

Shin berani melakukan potong generasi di Timnas Indonesia. Ia menyingkirkan pemain-pemain senior dan berani mempromosikan anak-anak muda untuk mengenakan seragam Merah Putih.

Dari deretan pemain-pemain itu, ada beberapa yang kariernya semakin melesat. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Timnas Indonesia yang Kariernya Melesat Setelah Ditangani Shin Tae-yong

5. Elkan Baggott

Sebelumnya nyaris tidak ada yang mendengar nama Elkan terkecuali pengurus klub Ipswich Town. Ia menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia U-19 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U-20 2021 dan dibawa Shin untuk melakoni pemusatan latihan di Eropa pada 2020.

Sejauh ini, Elkan selalu menjadi andalan Shin di Timnas Indonesia. Kariernya di klub pun terhitung melesat dengan laris dipinjam kesebelasan lain kendati levelnya lebih rendah ketimbang Ipswich.

4. Rizky Ridho

Tandem Elkan di Timnas Indonesia U-19 pada 2020 ini juga mengalami karier yang cukup melesat. Ridho bahkan menjadi kapten Timnas Indonesia U-23 yang meraih medali emas SEA Games 2023.

Memang, Ridho matang di level klub bersama Persebaya Surabaya. Kini, ia memperkuat Persija Jakarta dan terus menjadi pilihan utama Shin.