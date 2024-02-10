Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia yang Kariernya Melesat Setelah Ditangani Shin Tae-yong, Nomor 1 Abroad ke Korea!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |14:02 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia yang Kariernya Melesat Setelah Ditangani Shin Tae-yong, Nomor 1 <i>Abroad</i> ke Korea!
Pratama Arhan merupakan salah satu pemain Timnas Indonesia yang kariernya melesat setelah ditangani Shin Tae-yong (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

BERIKUT lima pemain Timnas Indonesia yang kariernya melesat setelah ditangani oleh Shin Tae-yong. Mereka menjadi contoh polesan pelatih asal Korea Selatan itu sungguh mujarab.

Shin berani melakukan potong generasi di Timnas Indonesia. Ia menyingkirkan pemain-pemain senior dan berani mempromosikan anak-anak muda untuk mengenakan seragam Merah Putih.

Shin Tae-yong

Dari deretan pemain-pemain itu, ada beberapa yang kariernya semakin melesat. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Timnas Indonesia yang Kariernya Melesat Setelah Ditangani Shin Tae-yong

5. Elkan Baggott

Elkan Baggott

Sebelumnya nyaris tidak ada yang mendengar nama Elkan terkecuali pengurus klub Ipswich Town. Ia menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia U-19 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U-20 2021 dan dibawa Shin untuk melakoni pemusatan latihan di Eropa pada 2020.

Sejauh ini, Elkan selalu menjadi andalan Shin di Timnas Indonesia. Kariernya di klub pun terhitung melesat dengan laris dipinjam kesebelasan lain kendati levelnya lebih rendah ketimbang Ipswich.

4. Rizky Ridho

Rizky Ridho

Tandem Elkan di Timnas Indonesia U-19 pada 2020 ini juga mengalami karier yang cukup melesat. Ridho bahkan menjadi kapten Timnas Indonesia U-23 yang meraih medali emas SEA Games 2023.

Memang, Ridho matang di level klub bersama Persebaya Surabaya. Kini, ia memperkuat Persija Jakarta dan terus menjadi pilihan utama Shin.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185142/timur_kapadze-vzil_large.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Ungkap Kriteria Pemain yang Diinginkan, Soroti Pemain Naturalisasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185130/timur_kapadze-65vL_large.jpg
Lempar Pujian, Timur Kapadze Blak-blakan Akui Timnas Indonesia Makin Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185124/fifa_series_2026-5CsD_large.jpg
Mengenal FIFA Series 2026, Turnamen yang Diikuti Timnas Indonesia Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184995/sumardji_memastikan_pelatih_timnas_indonesia_yang_baru_benar_benar_terpilih_lewat_proses_seleksi_ketat-XJH3_large.jpg
Kapok dengan Patrick Kluivert, PSSI Janji Lebih Selektif Tentukan Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/50/1646863/kejutan-duel-ulang-canelo-alvarez-vs-terence-crawford-masuk-tahap-negosiasi-nka.webp
Kejutan, Duel Ulang Canelo Alvarez vs Terence Crawford Masuk Tahap Negosiasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/andritany_ardhiyasa_tengah_memberi_petuah_pentin.jpg
Pesan Andritany Sentuh Pemain Cilik di SOMPO Student Tournament, Tekankan Perjuangan dan Peran Orangtua
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement