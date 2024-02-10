Shin Tae-yong Belum Bisa Bantu Pemain Timnas Indonesia ke Seongnam FC, Marselino Ferdinan Dkk Justru Masuk Radar Klub Top Eropa!

Shin Tae-yong belum bisa membantu pemain Timnas Indonesia gabung Seongnam FC. (Foto: PSSI)

SHIN Tae-yong belum bisa membantu Timnas Indonesia ke Seongnam FC, Marselino Ferdinan dan kawan-kawan justru memiliki prospek untuk masuk radar klub top Eropa. Sejak Oktober 2023 Shin Tae-yong diangkat sebagai Ketua Komite Penasihat klub Liga 2 Korea Selatan, Seongnam FC.

Dengan mengemban tugas tersebut, Shin Tae-yong kabarnya memiliki peran menjadi penasihat di bidang pengelolaan pemain dan klub, termasuk merekomendasikan klub terkait pemain mana yang cocok untuk Seongnam FC.

(Shin Tae-yong saat ini berada di Korea Selatan. (Foto: Instagram/@sfc.seongnam)

Jika itu benar adanya, Shin Tae-yong bisa saja mendorong manajemen Seongnam FC untuk mendaratkan sejumlah pemain Timnas Indonesia untuk berkarier di sana. Ada sejumlah pemain yang layak berkarier di Korea Selatan seperti Ramadhan Sananta, Arkhan Fikri, Hokky Caraka, Rizky Ridho hingga Yakob Sayuri.

Namun, empat bulan setelah menjabat posisi tersebut, Shin Tae-yong belum bisa membantu pemain asal Indonesia berkarier di Seongnam FC. Relasi yang dimiliki Shin Tae-yong belum cukup membantu layaknya ketika pelatih 53 tahun itu mendorong Asnawi Mangkualam gabung Ansan Greeners pada 2021.

Meski begitu, pemain Timnas Indonesia disinyalir takkan manja. Jika pun mereka ingin berkarier di luar negeri, itu karena mereka memiliki kualitas dan bukan karena nepotisme.

Terbukti tiga pemain Timnas Indonesia yang kini bermain di luar negeri, Marselino Ferdinan, Justin Hubner dan Ivar Jenner memiliki potensi untuk diburu klub top Eropa. Analisis itu dikeluarkan media asal Amerika Serikat, ESPN.