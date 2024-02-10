Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain yang Menolak Panggilan Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Mantan Persija Jakarta

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |07:52 WIB
3 Pemain yang Menolak Panggilan Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Mantan Persija Jakarta
Shin Tae-yong saat memimpin latihan Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

TIGA pemain yang menolak panggilan Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia akan menjadi pembahasan kali ini. Tidak diketahui pasti alasan ketiganya enggan bergabung ke tim arahan Shin Tae-yong.

Salah satunya adalah Osvaldo Haay yang menolak hadir di sesi pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Termasuk Osvaldo Haay, berikut tiga pemain yang menolak panggilan Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia

1. Rifad Marasabessy


Rifad Marasabessy masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk skuad Piala Asia 2023 lalu. Namun, dia memutuskan untuk tidak datang ke pemusatan latihan Skuad Garuda.

“Rifad Marasabessy datang melebihi waktu yang telah ditentukan untuk berkumpul di hotel. Dia tidak memberi tahu saya alasan keterlambatan datang karena itu saya mengeluarkannya dari pemusatan latihan," kata Shin Tae-yong mengutip dari laman resmi PSSI.

2. Ramai Rumakiek


Berikutnya ada nama Ramai Rumakiek. Dia menolak panggilan Shin Tae-yong untuk bergabung ke skuad Timnas Indonesia U-23 untuk SEA Games 2021.

"Rumakiek tidak bisa main di SEA Games. Kami sudah melayangkan surat pemanggilan, dia tidak respons sama sekali, jadi saya harus berikan sanksi kepada Rumakiek," ujar Shin Tae-yong dikutip dari laman resmi PSSI.

Sejak penolakan ituitu, Sejak saat itu, STY tidak pernah lagi meminta Rumakiek ke Timnas Indonesia. Sang pemain sempat dipanggil Timnas Indonesia U-23 yang berlaga di Asian Games 2023 yang dilatih Indra Sjafri.

Halaman:
1 2
      
