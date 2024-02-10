Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Tembus Final Piala Asia 2023, Pelatih Yordania Berharap Para Pemainnya Bisa Tampil di Liga Prancis hingga Inggris

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |01:03 WIB
Tembus Final Piala Asia 2023, Pelatih Yordania Berharap Para Pemainnya Bisa Tampil di Liga Prancis hingga Inggris
Timnas Yordania lolos ke final Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA – Pelatih Timnas Yordania, Hussein Ammouta, membeberkan harapan untuk para pemainnya usai berhasil menembus final Piala Asia 2023. Dia berharap para pemainnya bisa tampil di Liga Prancis ataupun Inggris selepas Piala Asia 2023.

Menurutnya, Yordania harus mencontoh Jepang dan Korea Selatan. Pasalnya, pemain di dua negara itu banyak yang tampil di luar negeri.

Timnas Yordania

Bagi Hussein Ammouta, para pemain Yordania punya peluang tampil di Eropa setelah Piala Asia 2023. Sebab, para pemainnya dinilai memiliki kualitas dan layak untuk berkarier di Benua Biru.

“Untuk kesebelas pemain, dan semua pemain cadangan, saya berharap dapat melihat mereka semua di liga Eropa karena para pemain Yordania layak mendapatkan kesempatan ini,” kata Hussein Ammouta, dikutip dari ESPN, Sabtu (10/2/2024).

Mousa Al-Tamari menjadi satu-satunya pemain Yordania yang berkarier di Eropa. Saat ini, penyerang berusia 26 tahun itu sedang memperkuat klub kasta tertinggi Liga Prancis, Montpellier HSC.

Bersama La Paillade -julukan Montpellier HSC, Mousa Al-Tamari sudah mencetak tiga gol dan tiga assist dari 16 pertandingan di Liga Prancis. Sebelum bergabung dengan Montpellier HSC pada Juli 2023, Mousa Al-Tamari sempat memperkuat OH Leuven (Belgia) dan APOEL Nicosia (Siprus).

Sementara di Piala Asia 2023, Yordania mayoritas berisikan pemain-pemain dari klub lokal, seperti Al-Faisaly, Al-Hussein, atau Al-Wehdat. Selain itu, ada beberapa pemain lainnya yang juga berkarier di Liga Arab Saudi ataupun Qatar.

Meski begitu, The Chivalrous -julukan Timnas Yordania- berhasil melaju ke babak final Piala Asia 2023. Kepastian tersebut didapat setelah Yordania mengalahkan Korea Selatan dengan skor 2-0 di babak semifinal yang berlangsung di Ahmed bin Ali Stadium, Selasa 6 Februari 2024.

