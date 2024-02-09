Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia Diprediksi Jadi Incaran Klub Top Eropa Usai Piala Asia 2023, Ada Marselino Ferdinan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |12:49 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia Diprediksi Jadi Incaran Klub Top Eropa Usai Piala Asia 2023, Ada Marselino Ferdinan!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

3 pemain Timnas Indonesia diprediksi jadi incaran klub top Eropa usai tampil di Piala Asia 2023. Salah satunya ada nama Marselino Ferdinan.

Prediksi ini dibuat oleh ESPN. Mereka merilis prediksi daftar pemain muda yang akan diincar oleh klub Eropa.

Ivar Jenner

Dalam daftar tersebut, ada nama Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, dan Justin Hubner yang disinyalir akan menjadi incaran klub top Benua Biru. ESPN menuliskan, tiga pemain itu mempunyai potensinya masing-masing untuk dilirik klub-klub top Eropa.

Statistik dalam empat pertandingan sepanjang Piala Asia 2023 menjadi dasar media Amerika Serikat itu menilai ketiganya. Ketiga pemain itu saat ini sejatinya sedang bermain di Eropa.

Marselino diketahui bermain untuk KMSK Deinze (Belgia). Kemudian, Ivar membela FC Utrecht (Belanda). Terakhir, Justin Hubner berseragam Wolverhampton Wanderers (Inggris).

Namun, tidak menutup kemungkinan ketiga pemain tersebut akan menjadi incaran klub top Eropa. ESPN menilai turnamen Piala Asia 2023 bisa menjadi batu loncatan bagi ketiganya untuk bersinar di masa depan.

“Memang benar, turnamen kontinental seperti Piala Asia dapat menjadi batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar dan lebih baik,” tulis ESPN Asia, dikutip pada Jumat (9/2/2024).

Halaman:
1 2
      
