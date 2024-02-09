5 Pemain Timnas Indonesia yang Layak Dibawa Shin Tae-yong ke Seongnam FC, Nomor 1 Bintang Piala Asia 2023!

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang layak dibawa Shin Tae-yong ke Seongnam FC. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 5 pemain Timnas Indonesia yang layak dibawa Shin Tae-yong ke Seongnam FC akan diulas Okezone. Sejak Oktober 2023, Shin Tae-yong mendapat jabatan sebagai Ketua Komite Penasihat Seongnam FC. Lantas, apa tugas yang dikerjakan Shin Tae-yong saat mengemban tugas tersebut?

Shin Tae-yong berperan sebagai penasihat di bidang pengelolaan pemain dan klub, termasuk merekomendasikan klub terkait pemain mana yang cocok untuk Seongnam FC. Karena itu bukan tak mungkin, Shin Tae-yong merekomendasikan pemain asal Indonesia untuk mentas bersama Seongnam FC, klub yang mentas di Liga 2 Korea Selatan.

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang layak dibawa Shin Tae-yong ke Seongnam FC:

5. Hokky Caraka (PSS Sleman)





Baru berusia 19 tahun, Hokky Caraka merupakan permata sepakbola Indonesia. Shin Tae-yong memberikan kepercayaan lebih kepada Hokky Caraka sejak level U-20 hingga senior.

Di Piala Asia 2023, Hokky Caraka pun main 22 menit saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. Hokky Caraka dinilai cukup oke bersaing dengan lini depan Seongnam FC macam Denilson atau Lee Jong-ho.

4. Arkhan Fikri (Arema FC)





Nama selanjutnya ada Arkhan Fikri. Gelandang 20 tahun ini merupakan pengisi lini tengah Timnas Indonesia suatu hari nanti. Terbukti, ia sempat masuk daftar 28 nama skuad Garuda untuk Piala Asia 2023 sebelum akhirnya dicoret.

Arkhan Fikri memiliki visi bermain yang jelas dan kelebihan itu membuatnya sangat disukai Shin Tae-yong.