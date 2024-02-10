Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester City vs Everton, Pep Guardiola Akui Butuh Jack Grealish

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |14:28 WIB
Manchester City vs Everton, Pep Guardiola Akui Butuh Jack Grealish
Pep Guardiola membutuhkan tenaga Jack Grealish (Foto: Reuters/David Klein)
A
A
A

MANCHESTER - Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, mengaku membutuhkan Jack Grealish jelang laga pekan ke-24 Liga Inggris 2023-2024. Pasalnya, pemain asal Inggris itu sedang dalam kondisi kurang bagus usai keluarga kekasihnya mengalami perampokan.

Manchester City akan menghadapi Everton dalam pekan ke-24 Liga Inggris 2023-2024. Laga tersebut akan berlangsung di Etihad Stadium, Sabtu (10/2/2024) pukul 19.30 WIB.

Jack Grealish membuka keunggulan Manchester City 1-0 atas Crystal Palace (Foto: Reuters/Carl Recine)

The Citizens masih belum bisa memaksimalkan kemampuan Grealish. Sebab, pemain berusia 28 tahun itu masih trauma usai rumah kekasihnya mengalami perampokan.

Guardiola mengatakan Grealish masih belum bisa melupakan kejadian tersebut. Bahkan, ia mengaku akan mengalami hal serupa jika menjadi korban seperti anak asuhnya tersebut.

"Saya cukup yakin dalam beberapa hari ini (Grealish terkena dampaknya). Saya juga akan terpengaruh," kata Guardiola dikutip dari Goal International, Sabtu (10/2/2024).

Halaman:
1 2
      

