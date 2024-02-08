Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ikuti Jejak Portugal di Piala Eropa 2016, Timnas Yordania Juara Piala Asia 2023?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |16:06 WIB
Ikuti Jejak Portugal di Piala Eropa 2016, Timnas Yordania Juara Piala Asia 2023?
Timnas Yordania berpeluang juarai Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

TIM nasional (Timnas) Yordania melaju ke Final Piala Asia 2023. The Chivalrous -julukan Timnas Yordania- akan menghadapi tim tuan rumah Qatar pada partai final yang berlangsung Sabtu 10 Februari 2024.

Lolosnya Timnas Yordania ke Final Piala Asia 2023 memang cukup mengejutkan. Terlebih perjalanan Yazan Al-Naimat dan rekan-rekan sendri tak mudah.

 

Tak heran, banyak yang menyamakan nasib Yordania dengan Portugal pada ajang Piala Eropa 2016 lalu. Kala itu, Selecao das Quinas harus bersusah payah sejak fase grurp.

Mereka bahkan harus lolos via peringkat tiga terbaik. Namun, siapa sangka, Cristiano Ronaldo dan rekan-rekan justru berhasil mengangkat trofi juara usia mengalahkan tim kuat Prancis di partai final.

Perjalanan Portugal tadi persis dengan apa yang dialami Yordania pada ajang Piala Asia 2023 kali ini. Pasukan Hussein Ammouta selalu berhasil lolos dari situasi sulit sejak fase grup.

Yordania lolos dari fase grup dengan status peringkat tiga terbaik. Mereka menjadi wakil dari Grup E bersama Bahrain dan Korea Selatan yang masing-masing keluar sebagai juara dan runner-up grup.

Halaman:
1 2
      
