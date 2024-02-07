Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Timnas Yordania yang Tumbangkan Sejumlah Unggulan hingga Lolos Final Piala Asia 2023!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |05:50 WIB
Kisah Timnas Yordania yang Tumbangkan Sejumlah Unggulan hingga Lolos Final Piala Asia 2023!
Timnas Yordania mengalahkan Korea Selatan di semifinal Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
KISAH Timnas Yordania yang tumbangkan sejumlah unggulan hingga lolos final Piala Asia 2023 menarik untuk di bahas. Terkini, The Chivalrous -julukan Timnas Yordania- berhasil mengalahkan Korea Selatan semifinal.

Kedua tim bermain di Ahmad bin Ali Stadium, Selasa (6/2/2024) malam WIB. Yordania menang meyakinkan dua gol tanpa balas atas Korea Selatan di laga tersebut.

 

Kemenangan itu sekaligus membawa pasukan Hussein Ammouta ke final pada gelaran Piala Asia 2023 kali ini. Lolosnya Yordania ke partai puncak Piala Asia 2023 terbilang cukup mengejutkan.

Yazan Al-Naimat dan rekan-rekan bukan tim yang diunggulkan melaju jauh apalagi sampai ke final. Terlebih Yordania juga menghadapi lawan-lawan yang terbilang sulit sejak fase grup.

Yordania lolos dari fase grup dengan status peringkat tiga terbaik. Mereka menjadi wakil dari Grup E bersama Bahrain dan Korea Selatan yang masing-masing keluar sebagai juara dan runner-up grup.

Meski demikian, Yordania sebenarnya sudah menunjukkan performa positif sejak pertandingan fase grup. Mereka menang telak atas Malaysia (4-0), mengimbangi Korea Selatan (2-2) dan hanya kalah tipis dari Bahrain (0-1).

