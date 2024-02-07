Gelandang Vietnam Anggap Remeh Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia!

HANOI - Gelandang Timnas Vietnam, Nguyen Hoang Duc, mengaku tak gentar dengan kehadiran pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Bahkan, ia menilai The Golden Stars bisa mendapatkan hasil bagus dengan memanfaatkan kelemahan para pemain itu.

Vietnam akan bertemu dengan Timnas Indonesia dalam laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka harus bertindak sebagai tim tamu terlebih dahulu pada Maret 21 Maret 2024. Berselang lima hari kemudian, giliran Skuad Garuda yang harus menjadi tim tamu.

Jelang menghadapi Timnas Indonesia, Vietnam bertekad untuk membalaskan kekalahan di Piala Asia 2023. Sebab, Elkan Baggott dan kawan-kawan berhasil meraih kemenangan 1-0 dan membuat anak asuh Philippe Troussier harus tersingkir dari ajang tersebut.

Hoang Duc menyadari Timnas Indonesia tengah mengandalkan pemain naturalisasi untuk bisa mendapatkan hasil bagus. Namun, ia mengaku banyak tim mengambil pemain naturalisasi dari Eropa, Afrika maupun Amerika, tetapi bukan yang terbaik.

"Menurut saya, para pemain naturalisasi tidak menakutkan. Mereka berasal dari Eropa, Afrika, atau Amerika. Tapi mereka mungkin tidak memiliki keterampilan, ketahanan, dan komprehensif seperti pemain-pemain bagus dari benua tersebut," kata Hoang Duc dikutip dari Bongda, Rabu (7/2/2024).

Gelandang berusia 26 tahun itu mengakui para pemain naturalisasi Timnas Indonesia mampu menunjukkan permainan keras untuk menghentikan serangan. Namun, Hoang Duc mengatakan Vietnam bisa mendapatkan hasil bagus jika mampu memanfaatkan kekurangan dari para pemain lawan.