Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gelandang Vietnam Anggap Remeh Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |20:42 WIB
Gelandang Vietnam Anggap Remeh Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia!
Pemain naturalisasi Timnas Indonesia diremehkan gelandang Timnas Vietnam (Foto: Dok. MPI)
A
A
A

HANOI - Gelandang Timnas Vietnam, Nguyen Hoang Duc, mengaku tak gentar dengan kehadiran pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Bahkan, ia menilai The Golden Stars bisa mendapatkan hasil bagus dengan memanfaatkan kelemahan para pemain itu.

Vietnam akan bertemu dengan Timnas Indonesia dalam laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka harus bertindak sebagai tim tamu terlebih dahulu pada Maret 21 Maret 2024. Berselang lima hari kemudian, giliran Skuad Garuda yang harus menjadi tim tamu.

Nguyen Hoang Duc

Jelang menghadapi Timnas Indonesia, Vietnam bertekad untuk membalaskan kekalahan di Piala Asia 2023. Sebab, Elkan Baggott dan kawan-kawan berhasil meraih kemenangan 1-0 dan membuat anak asuh Philippe Troussier harus tersingkir dari ajang tersebut.

Hoang Duc menyadari Timnas Indonesia tengah mengandalkan pemain naturalisasi untuk bisa mendapatkan hasil bagus. Namun, ia mengaku banyak tim mengambil pemain naturalisasi dari Eropa, Afrika maupun Amerika, tetapi bukan yang terbaik.

"Menurut saya, para pemain naturalisasi tidak menakutkan. Mereka berasal dari Eropa, Afrika, atau Amerika. Tapi mereka mungkin tidak memiliki keterampilan, ketahanan, dan komprehensif seperti pemain-pemain bagus dari benua tersebut," kata Hoang Duc dikutip dari Bongda, Rabu (7/2/2024).

Gelandang berusia 26 tahun itu mengakui para pemain naturalisasi Timnas Indonesia mampu menunjukkan permainan keras untuk menghentikan serangan. Namun, Hoang Duc mengatakan Vietnam bisa mendapatkan hasil bagus jika mampu memanfaatkan kekurangan dari para pemain lawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184423/timnas_irak_lolos_ke_playoff_antarkonfederasi_piala_dunia_2026_setelah_menang_2_1_atas_uea_iraqnten-j3oX_large.jpg
Hasil Timnas Irak vs UEA di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menang 2-1, Singa Mesopotamia Lolos ke Playoff Antarkonfederasi!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645741/hut-ke36-mnc-group-global-jaya-sejahtera-girang-rebut-back-to-back-juara-lomba-tenis-meja-vyw.webp
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Girang Rebut Back to Back Juara Lomba Tenis Meja
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/persib_bandung_siap_menjamu_dewa_united_di_gbla_j.jpg
Persib Bandung vs Dewa United Dibumbui Reuni Panas Dua Mantan Terindah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement