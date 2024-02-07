Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Vietnam: The Golden Stars Akui Kekuatan Mental Skuad Garuda

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |06:13 WIB
Timnas Indonesia vs Vietnam: The Golden Stars Akui Kekuatan Mental Skuad Garuda
Timnas Indonesia saat mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

TIMNAS Indonesia akan menghadapi Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026. The Golden Stars -julukan Timnas Vietnam- dipastikan melakukan persiapan ekstra jelang menghadapi Skuad Garuda di laga tersebut.

Kekalahan di Piala Asia 2023 kemarin menjadi cambukan bagi pasukan Philippe Troussier. Salah satu pengamat sepakbola asal Vietnam, Ta Bien Cuong bahkan mengakui The Golden Star mulai gentar dengan kekuatan Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong.

 

"Setiap tim akan berkembang setelah kalah. Begitu juga dengan Indonesia. Mereka tidak pernah menang melawan Vietnam di bawah asuhan Coach Park Hang-seo," ujar ucap Ta Bien Cuong.

"Setiap hari ini mentalitas mereka berubah. Saya sempat memprediksi Indonesia akan kehilangan ketenangan di hadapan kami, namun yang terjadi malah sebaliknya," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ta Bien Cuong juga menilai mental para pemain Timnas Indonesia sudah jauh lebih baik pada gelaran Piala Asia 2023 kemarin. Hal itu yang membuat Vietnam justru tertekan hingga menelan kekalahan dari Skuad Garuda di fase grup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/51/3048783/hentikan-polemik-laga-timnas-indonesia-vs-timnas-australia-resmi-digelar-di-sugbk-Tu39twtRZU.jpg
Hentikan Polemik, Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia Resmi Digelar di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/51/3043643/kualifikasi-piala-dunia-2026-pssi-bakal-carter-pesawat-untuk-timnas-indonesia-bertandang-ke-bahrain-dan-china-74kPd47bbh.jpg
Kualifikasi Piala Dunia 2026: PSSI Bakal Carter Pesawat untuk Timnas Indonesia Bertandang ke Bahrain dan China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/51/3012552/jadwal-siaran-langsung-timnas-indonesia-vs-irak-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-zona-asia-laga-penentuan-live-di-rcti-YhCM4WP0fq.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Laga Penentuan, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/51/3011700/tak-panggil-pemain-berbakat-irak-jesus-casas-dapat-kritik-jelang-hadapi-timnas-indonesia-HIdYZQkyTL.jpg
Tak Panggil Pemain Berbakat Irak, Jesus Casas Dapat Kritik Jelang Hadapi Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/18/51/1645711/tiga-tahun-berturutturut-askrindo-raih-juara-umum-aaui-cup-2025-qdu.jpg
Tiga Tahun Berturut-turut, Askrindo Raih Juara Umum AAUI CUP 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/mauro_zijlstra.jpg
Reaksi Mauro Zijlstra usai Cetak Gol Debut di Timnas Indonesia U-22
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement