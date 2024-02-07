Timnas Indonesia vs Vietnam: The Golden Stars Akui Kekuatan Mental Skuad Garuda

TIMNAS Indonesia akan menghadapi Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026. The Golden Stars -julukan Timnas Vietnam- dipastikan melakukan persiapan ekstra jelang menghadapi Skuad Garuda di laga tersebut.

Kekalahan di Piala Asia 2023 kemarin menjadi cambukan bagi pasukan Philippe Troussier. Salah satu pengamat sepakbola asal Vietnam, Ta Bien Cuong bahkan mengakui The Golden Star mulai gentar dengan kekuatan Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong.

"Setiap tim akan berkembang setelah kalah. Begitu juga dengan Indonesia. Mereka tidak pernah menang melawan Vietnam di bawah asuhan Coach Park Hang-seo," ujar ucap Ta Bien Cuong.

"Setiap hari ini mentalitas mereka berubah. Saya sempat memprediksi Indonesia akan kehilangan ketenangan di hadapan kami, namun yang terjadi malah sebaliknya," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ta Bien Cuong juga menilai mental para pemain Timnas Indonesia sudah jauh lebih baik pada gelaran Piala Asia 2023 kemarin. Hal itu yang membuat Vietnam justru tertekan hingga menelan kekalahan dari Skuad Garuda di fase grup.