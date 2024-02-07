Striker Gacor Timnas Indonesia Sedang dalam Polesan Shin Tae-yong

STRIKER gacor Timnas Indonesia sedang dalam proses polesan dari Shin Tae-yong. Hal ini tidak lepas dari tugas berat yang dibebankan PSSI kepada pelatih asal Korea Selatan itu untuk memperbaiki lini depan skuad garuda.

Tugas melahirkan striker tajam ini disampaikan Erick Thohir setelah Timnas Indonesia disingkirkan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pada momen itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengapresiasi kinerja Shin Tae-yong di Piala Asia 2023.

Akan tetapi, Erick Thohir juga menyoroti lini depan Timnas Indonesia yang sangat tumpul sepanjang Piala Asia 2023.

"Berkaca dari Piala Asia kemarin, kita kekurangan goal getter. Lihat bagaimana Australia kemarin. Jarang menyerang, tapi selalu efektif mencetak gol. Harus seperti itu. Tugas STY untuk segera benahi sektor itu agar target tercapai," kata Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI, Rabu (7/2/2024).

Perkataan Erick Thohir memang bukan tanpa alasan. Di Piala Asia 2023 lalu, Indonesia selalu kesulitan untuk mencetak gol karena tidak adanya striker yang haus goal. Dalam hal build up, permainan Indonesia selalu apik di semua laga.

Namun saat bola sudah sampai di dekat kotak penalti, semua serangannya seakan menjadi buntu dan jarang yang berbuah menjadi gol.

Tercatat, pada turnamen yang digelar di Qatar itu Timnas Indonesia sukses mencetak 3 gol. Namun tidak ada satupun gol yang tercipta dari kaki seorang penyerang. Padahal, Shin Tae-yong membawa total 5 orang striker di ajang 4 tahunan itu.