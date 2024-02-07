Advertisement
LIGA SPANYOL

Jurgen Klopp Dikaitkan sebagai Pengganti Xavi Hernandez, Direktur Barcelona Buka Suara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |01:00 WIB
Jurgen Klopp Dikaitkan sebagai Pengganti Xavi Hernandez, Direktur Barcelona Buka Suara
Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp. (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp dikaitkan bakal menjadi pengganti Xavi Hernandez di Barcelona usai musim 2023-2024. Menanggapi isu tersebut, Direktur Barcelona, Deco akhirnya buka suara.

Ya, Xavi telah membuat keputusan untuk meninggalkan Blaugrana -julukan Barcelona- di akhir musim ini. Kejadian yang sama seperti Klopp yang juga secara mengejutkan membuat keputusan untuk hengkang dari Liverpool pada akhir musim ini.

Baik Barcelona dan Liverpool pun saat ini tengah mencari sosok pelatih baru untuk musim depan. Mengingat sudah putuskan hengkang di akhir musim ini, nama Klopp pun kerap dikaitkan dengan Blaugrana.

Menanggapi rumor yang berhembus, Deco pun enggan membicarakan hal tersebut. Menurutnya, tidak etis rasanya membicarakan peluang Klopp menjadi pelatih Barcelona. Mengingat, dia saat ini masih bersama Liverpool.

Jurgen Klopp

“Klopp adalah pelatih hebat, tapi saya pikir ini bukan waktunya membicarakan hal itu. Saya tidak ingin membicarakan siapa pun, tidak etis membicarakan pelatih yang punya kontrak,” kata Deco, dikutip dari Metro, Rabu (7/2/2024).

“Pelatih baru pasti ingin melakukan perubahan, tapi pertama-tama kami harus menjelaskan proyek dan idenya. Masih ada banyak pilihan,” sambungnya.

