LIGA CHAMPION

Jadwal 16 Besar Liga Champions 2023-2024: Ada Napoli vs Barcelona hingga Inter Milan vs Atletico Madrid

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |06:18 WIB
Jadwal 16 Besar Liga Champions 2023-2024: Ada Napoli vs Barcelona hingga Inter Milan vs Atletico Madrid
Jadwal 16 Besar Liga Champions 2023-2024. (Foto: UEFA)
A
A
A

JADWAL 16 besar Liga Champions 2023-2024 menarik untuk diketahui. Sebab babak 16 besar Liga Champions yang sudah dinanti oleh para pencinta sepakbola dunia akhirnya akan bergulir pada pekan depan.

Seperti yang diketahui, Liga Champions 2023-2024 baru saja menyelesaikan fase grup pada pertengahan Desember 2023 lalu. 16 tim pun dipastikan lolos ke fase gugur dan kini mereka siap bersaing memperebutkan tiket ke perempatfinal.

Pastinya 16 tim yang lolos merupakan tim-tim terkuat. Namun, nyatanya hanya beberapa laga saja yang layak disebut big match pada babak 16 besar Liga Champions 2023-2024.

Laga-laga yang layak disebut sebagai pertandingan besar itu seperti bertemunya Barcelona dengan Napoli, Inter Milan vs Atletico Madrid, dan mungkin Lazio vs Bayern Munich. Sisanya tim-tim besar justru berjumpa tim kuda hitam.

Seperti halnya Manchester City yang melawan Copenhagen, Real Madrid berjumpa RB Leipzig, hingga FC Porto vs Arsenal. Meski hanya sedikit laga bertajuk big match, semua pertandingan di babak 16 besar Liga Champions tetap menarik untuk disaksikan.

Inter Milan

Sebab laga-laga Liga Champions penuh dengan kejutan. Tim yang diunggulkan belum tentu bakal menang mudah.

Apalagi babak 16 besar sudah mulai sistem dua leg. Sehingga setiap tim bakal meracik strategi sebaik mungkin demi bisa meraih hasil maksimal di dua leg yang mereka mainkan nanti.



      
