Jadwal Siaran Langsung Semifinal Piala Asia 2023 Hari Ini: Timnas Yordania vs Timnas Korea Selatan, Live di iNews!

Timnas Yordania akan menghadapi Timnas Korea Selatan di semifinal Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)

DOHA - Berikut jadwal siaran langsung semifinal Piala Asia 2023 hari ini, Selasa (6/2/2024) malam WIB. Timnas Yordania akan menghadapi Timnas Korea Selatan pada pukul 22.00 WIB di Stadion Ahmed bin Ali, Doha, Qatar, dan akan disiarkan langsung iNews!

Tak terasa, Piala Asia 2023 sudah memasuki babak semifinal. Empat tim akan memperebutkan dua tiket menuju partai puncak yang akan digelar pada Sabtu 10 Februari 2024 pukul 22.00 WIB, di Stadion Lusail, Losail, Qatar.

Laga semifinal pertama akan mempertemukan antara Timnas Yordania vs Timnas Korea Selatan. Ini merupakan duel ulangan di fase Grup E yang berakhir dengan skor 2-2.

Berkaca dari cara kedua kesebelasan mencapia babak semifinal, agaknya pertandingan nanti akan kembali mempertontonkan duel sengit dengan skor tipis. Besar kemungkinan pula laga tidak akan selesai dalam waktu 90 menit.

Bagi Yordania, keberhasilan melaju ke semifinal sudah menjadi catatan sejarah. Ini adalah kali pertama The Chivalrous menembus babak empat besar.

Sementara itu, Korea Selatan mencapai babak semifinal untuk pertama kali sejak 2015. Ini sekaligus menegaskan The Taeguk Warriors sebagai salah satu kesebelasan papan atas di Asia.

Anak asuh Jurgen Klinsmann tentu akan mati-matian berjuang menembus final. Korea Selatan sangat berambisi untuk menambah koleksi gelar Piala Asia yang baru dua kali mereka menangi pada 1956 dan 1960.