Hasil Inter Milan vs Juventus di Liga Italia 2023-2024: Nerazzurri Menang Tipis 1-0

INTER Milan meraih poin penuh kala menjamu Juventus di Liga Italia 2023-2024. Bermain di Giuseppe Meazza, Senin (5/2/2023) dini hari WIB tim tuan rumah menang tipis 1-0.

Inter Milan mengamankan poin penuh berkat gol bunuh diri Federico Gatti di menit ke-37. Kemenangan atas Juventus membuat Inter Milan memantapkan diri di puncak klasemen sementara Liga Italia 2023-2024.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Inter Milan langsung bermain cepat sejak menit pertama. Pasukan Simone Inzaghi berusaha menciptakan peluang demi mencetak gol lebih dulu atas tim tamu.

Usaha Inter Milan baru membuahkan hasil pada menit ke-37. Berawal dari kerjasama beberapa pemain, Barella akhirnya bisa mengumpankan bola pada Pavard yang masuk ke kotak penalti tanpa terkawal.

Pavard berusaha melakukan tembakan akrobatik tapi gagal menyentuh bola. Si kulit bundar terus bergulir dan akhirnya masuk ke gawang karena memantul pada dada Federico Gatti. Skor 1-0 bertahan sampai turun minum.