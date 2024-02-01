Advertisement
LIGA SPANYOL

Prediksi Jude Bellingham Cs Bakal Kesulitan di Laga Getafe vs Real Madrid, Carlo Ancelotti Beberkan Alasannya

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |20:37 WIB
Real Madrid siap curi poin dari markas Getafe. (Foto: Reuters)
GETAFE - Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, memprediksikan skuadnya bakal kesulitan menghadapi Getafe saat kedua tim bentrok di laga lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Pasalnya menurut Ancelotti, Getafe adalah ti yang solid dan terorganisir dengan baik, sehingga ia merasa Jude Bellingham cs perlu kerja keras jika ingin memetik kemenangan di markas lawannya tersebut.

Ya, Real Madrid akan melawat ke markas Getafe di Estadio Coliseum dalam laga tunda pekan ke-20 Liga Spanyol 2023-2024 pada Jumat, 2 Februari 2024 pukul 03.00 WIB. Di atas kertas, Los Blancos lebih diunggulkan ketimbang sang tuan rumah.

Saat ini, Real Madrid bertengger di peringkat kedua klasemen sementara Liga Spanyol musim ini dengan 54 poin usai tak terkalahkan dalam beberapa laga terakhirnya. Pasukan Carlo Ancelotti itu hanya terpaut satu angka dari pemimpin klasemen saat ini, Girona.

Jika berhasil mengalahkan Getafe, maka Real Madrid akan mengkudeta Girona dari puncak klasemen. Kendati demikian, Carlo Ancelotti enggan berbesar hati jelang laga tersebut. Ia justru memprediksi laga kontra Getafe akan menyulitkan anak asuhnya.

Real Madrid

Sebab, Carlo Ancelotti menilai Getafe memiliki permainan yang solid, teroganisir, dan kuat dalam berduel. Terlebih, ia mewaspadai sang lawan yang memiliki penyerang berkualitas seperti Mayoral yang telah mencetak 14 gol.

"Ini adalah pertandingan yang penting, sangat sulit dan akan sangat menuntut bagi kami. Getafe solid, mereka bermain bagus sepakbola dan kuat dalam duel mereka. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit dan penting untuk liga dan musim ini," kata Carlo Ancelotti, dikutip dari laman resmi Real Madrid, Kamis (1/2/2024).

