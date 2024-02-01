Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Butuh 3 Poin, Erik Ten Hag Mau Setan Merah Tatap Laga Wolverhampton Wanderers vs Manchester United Bak Final!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |17:54 WIB
Man United bakal hadapi Wolves di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

WOLVERHAMPTON - Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag sadar timnya membutuhkan tambahan tiga poin demi memperbaiki posisi mereka di klasemen Liga Inggris 2023-2024. Untuk itu, Ten Hag mau seluruh penggawa Setan Merah menatap laga melawan Wolverhampton Wanderers seperti pertandingan final.

Sebab dengan menganggap laga melawan Wolverhampton bak final, maka para pemain akan mati-matian demi bisa menenangkan laga pekan ke-22 Liga Inggris 2023-2024 tersebut.

Pertandingan Wolves –julukan Wolverhampton– v Man United sendiri digelar di Molineux Stadium, pada Jumat 2 Februari 2024 pukul 03.15 WIB. Jelang laga tersebut, Ten Hag ingin pasukannya bermain habis-habisan karena laga ini amat penting.

"Setiap pertandingan harus kita anggap sebagai final. Setiap pertandingan kita harus mengeluarkan yang terbaik dan tim ini punya banyak pengalaman, mereka tahu itu," kata Erik Ten Hag, dikutip dari laman resmi Manchester United, Kamis (1/2/2024).

Manchester United

Sebelumnya, Manchester United dan Wolves sama-sama baru menang di babak keempat Piala FA 2023-2024. The Red Devils menang 4-2 di kandang tim divisi 4, Newport County, sedangkan Wolves meraih kemenangan 2-0 di markas tim divisi 2, West Bromwich.

Kini, Erik Ten Hag percaya diri jelang melawan Wolves karena ada beberapa pemainnya yang sudah pulih yakni Lisandro Martinez, Luke Shaw dan Casemiro. Dia juga yakin anak asuhnya akan menampilkan permainan terbaik karena telah belajar dari beberapa laga ke belakang.

Halaman:
1 2
      
