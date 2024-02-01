Hasil Manchester City vs Burnley di Liga Inggris 2023-2024: The Citizens Menang 3-1

Manchester City menang 3-1 atas Burnley di pekan ke-22 Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters/Phil Noble)

MANCHESTER - Hasil Manchester City vs Burnley di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Etihad, Manchester, Kamis (1/2/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 untuk The Citizens.

Gol bagi Man City disumbang oleh brace Julian Alvarez (16', 22') serta sepakan Rodri (46'). Sementara itu, Burnley membalas lewat sontekan Ameen Al-Dakhil (90+3'). Kemenangan itu membawa anak asuh Pep Guardiola naik ke posisi dua klasemen Liga Inggris 2023-2024 dengan nilai 46 dari 21 laga.

Jalannya Pertandingan

Penampilan dominan ditunjukkan City sejak wasit Samuel Barrott memulai laga. Akan tetapi, pertahanan Burnley yang sangat dalam membuat tuan rumah kesulitan di 10 menit awal.

Gol tiba di menit ke-16. Penetrasi Matheus Nunes sukses diakhiri dengan umpan silang ke mulut gawang. Di sana, Alvarez dengan tenang menanduk bola untuk menaklukkan James Trafford.

Selang enam menit, pemain yang berulang tahun ke-24 itu kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kali ini, ia memanfaatkan umpan datar Kevin de Bruyne dari skema tendangan bebas untuk membawa Man City memimpin 2-0.

Burnley bukannya tanpa perlawanan. Di menit ke-44, Lyle Foster sempat melepaskan tembakan melengkung. Sayangnya, bola melebar dari target. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum.

Selepas rehat, Man City langsung melancarkan serangan. Hasilnya, Rodri menambah keunggulan di menit ke-46 lewat sepakan terukur dari luar kotak penalti, memanfaatkan umpan Phil Foden.