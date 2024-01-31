Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Al Nassr Pastikan Cristiano Ronaldo Absen Lawan Inter Miami, Batal Jumpa Lionel Messi!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |22:45 WIB
Pelatih Al Nassr Pastikan Cristiano Ronaldo Absen Lawan Inter Miami, Batal Jumpa Lionel Messi!
Cristiano Ronaldo dipastikan absen dari laga Al Nassr vs Inter Miami (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

RIYADH - Pelatih Al Nassr, Luis Campos, memastikan Cristiano Ronaldo absen saat laga uji coba melawan Inter Miami. Hal itu sekaligus mengonfirmasi tidak ada perjumpaan di lapangan dengan Lionel Messi.

Sebagaimana diketahui, Al Nassr akan berhadapan dengan Inter Miami dalam Riyadh Season Cup 2024. Laga itu akan berlangsung di Stadion Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi, Jumat 2 Februari 2024 pukul 01.00 WIB.

Cristiano Ronaldo

Castro mengatakan dengan berat hati timnya tidak akan diperkuat oleh Ronaldo dalam laga nanti. Pasalnya, timnya tidak bisa memaksakan mantan pemain Real Madrid itu turun berlaga karena masih mengalami cedera.

"Ronaldo sedang dalam tahap akhir pemulihannya untuk bergabung dengan grup,” kata Castro dilansir dari Daily Mail, Rabu (31/1/2024).

Pria asal Portugal itu mengatakan, Ronaldo memang masih berjuang untuk segera pulih dari cederanya. Jadi, ia menegaskan CR7 akan absen dalam laga Al Nassr melawan Inter Miami.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183608/rizky_ridho-W4sz_large.jpg
Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Rizky Ridho Akui Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183604/rizky_ridho-lC0r_large.jpg
Harga Pasaran dan Gaji Rizky Ridho, Pemain Pertama Indonesia yang Masuk Nominasi Puskas Award
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183536/rizky_ridho-BG3g_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Rizky Ridho Masuk Nominasi Puskas Award 2025: Alhamdulillah, Tidak Pernah Saya Bayangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183518/rizky_ridho_dan_lamine_yamal-h4Xa_large.jpg
3 Pesepakbola Top Dunia yang Jadi Pesaing Rizky Ridho di Perebutan Puskas Award 2025, Nomor 1 Lamine Yamal!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1644157/pro-futsal-league-20252026-pekan-ke6--saksikan-laga-big-match-antara-blacksteel-fc-vs-cosmo-jne-di-mnctv-odh.webp
Pro Futsal League 2025/2026 Pekan Ke-6 : Saksikan Laga Big Match antara Blacksteel FC vs Cosmo JNE di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/ketua_badan_tim_nasional_sumardji.jpg
Sumardji Akui Ada 5 Nama Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Ada Kapadze dan Hallgrimsson?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement