Pelatih Al Nassr Pastikan Cristiano Ronaldo Absen Lawan Inter Miami, Batal Jumpa Lionel Messi!

RIYADH - Pelatih Al Nassr, Luis Campos, memastikan Cristiano Ronaldo absen saat laga uji coba melawan Inter Miami. Hal itu sekaligus mengonfirmasi tidak ada perjumpaan di lapangan dengan Lionel Messi.

Sebagaimana diketahui, Al Nassr akan berhadapan dengan Inter Miami dalam Riyadh Season Cup 2024. Laga itu akan berlangsung di Stadion Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi, Jumat 2 Februari 2024 pukul 01.00 WIB.

Castro mengatakan dengan berat hati timnya tidak akan diperkuat oleh Ronaldo dalam laga nanti. Pasalnya, timnya tidak bisa memaksakan mantan pemain Real Madrid itu turun berlaga karena masih mengalami cedera.

"Ronaldo sedang dalam tahap akhir pemulihannya untuk bergabung dengan grup,” kata Castro dilansir dari Daily Mail, Rabu (31/1/2024).

Pria asal Portugal itu mengatakan, Ronaldo memang masih berjuang untuk segera pulih dari cederanya. Jadi, ia menegaskan CR7 akan absen dalam laga Al Nassr melawan Inter Miami.