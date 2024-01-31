Pelatih Uzbekistan Sebut Timnas Indonesia U-20 Bisa Lolos Piala Dunia U-20 2025!

JAKARTA - Pelatih Timnas Uzbekistan U-20, Farkhod Nishonov, memuji permainan Timnas Indonesia U-20. Menurutnya, Garuda Nusantara bisa lolos ke Piala Dunia U-20 2025 jika terus bermain apik.

Timnas Uzbekistan U-20 berhasil menyikat Indonesia U-20 3-2 di laga uji coba. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Madya, Senayan, Jakarta pada Selasa 30 Januari 2024 malam WIB.

Tiga gol untuk Uzbekistan U-20 dicatatkan oleh Reimov Mukhammedali, Kurbunov Ozodek, dan Faeyzullaev Ruziboy. Sedangkan, Timnas Indonesia U-20 hanya mampu membalaskan dua gol via Kafiatur Rizky, dan Sulthan Zaky.

Usai pertandingan, Nishonov senang dengan kemenangan Serigala Putih. Namun di sisi lain, ia juga memuji permainan Timnas Indonesia U-20.

"Bisa dilihat semua laga berjalan bagus, Indonesia bermain dengan baik melawan kami," ujar Nishonov kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa 30 Januari 2024.

"Dan saya harap di masa depan sepak bola Indonesia bisa jadi salah satu yang terbaik di Asia, tentu jika mereka main seperti halnya di laga ini," imbuhnya.