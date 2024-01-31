Indra Sjafri soal Pemain Abroad Timnas Indonesia U-20: Kalau Istimewa Baru Kami Ajukan

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, tak mau sembarangan memanggil pemain untuk masuk dalam skuadnya, terutama yang berkarier di luar negeri (abroad) dan punya darah keturunan. Selain tak bisa setiap waktu disertakan, ada seleksi ketat dalam hal kemampuan.

Timnas Indonesia U-20 sedang melakukan pemusatan latihan (TC) dalam perjalanan untuk lolos ke Piala Dunia U-20 2025. Tim asuhan Indra Sjafri itu juga akan melakoni beberapa agenda seperti Piala AFF U-19 2024, dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Pemusatan latihan ini terbagi dalam beberapa tahapan. Saat ini, Indra sudah memimpin Garuda Muda dua kali melangsungkan TC di Qatar (Desember 2023) dan Jakarta (Januari 2024). Selama periode itu, ia menerapkan sistem promosi dan degradasi pemain.

Dari 30 pemain yang ikut TC tahap kedua di Jakarta, Indra mengatakan hanya ada 17 nama yang layak dipertahankan. Artinya, pelatih berusia 60 tahun itu kemungkinan besar akan mencoret sisa 13 pemain.

Sehubungan dengan itu, Indra mengatakan akan mencari pemain-pemain berkualitas untuk menggantikan yang nantinya dicoret. Pelatih asal Batang Kapas itu membuka kemungkinan untuk memanggil pemain Indonesia dari luar negeri atau keturunan.

"Untuk pemain yang di luar negeri nanti, asal dia tidak berkompetisi, dia bisa dipanggil. Kalau libur baru kita panggil, termasuk Welber (Halim Jardim), Amar (Brkic), dan ada pemain-pemain kita yang bermain di Spanyol," kata Indra kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa 30 Januari 2024.