HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Blak-blakan Hanya 17 Pemain yang Layak Dipertahankan Timnas Indonesia U-20!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |00:35 WIB
Indra Sjafri menyebut hanya 17 dari 30 pemain Timnas Indonesia U-20 yang layak dipertahankan (Foto: PSSI)
JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, terang-terangan mengatakan hanya ada 17 pemain yang layak dipertahankan di skuadnya. Hal itu diungkapkan usai laga uji coba melawan Timnas Uzbekistan U-20, Selasa 30 Januari 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia U-20 baru saja selesai menjalani dua pertandingan uji coba. Dalam dua laga itu, Kadek Arel dan kolega menelan kekalahan, yakni dari Thailand U-20 (1-2), dan Uzbekistan U-20 (2-3).

Timnas Indonesia U-20 (Foto: PSSI)

Dua pertandingan uji coba ini merupakan bagian dari pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20 tahap kedua. Sebelumnya, tahap pertama sudah berlangsung selama 22-31 Desember 2023 di Qatar.

Selama TC, Indra menerapkan sistem promosi (pemanggilan) dan degradasi (pemulangan). Selepas laga melawan Uzbekistan U-20, sang pelatih mengaku sudah tahu berapa banyak pemain yang layak untuk dipertahankan, yakni hanya 17 dari 30!

"Saya tidak hanya khusus soal laga ini, saya mau bilang informasi dua laga uji coba internasional yang kami lakukan. Kami sudah mencoba 27 pemain di dua laga," ungkap Indra kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, dikutip pada Rabu (31/1/2024).

"Kami sekarang tahu persis, dari 30 pemain yang ada di TC sekarang, lebih kurang hanya ada 17 pemain yang saya pikir bisa dijadikan pemain-pemain untuk berkiprah atau menjadi bagian dadi skuad U-20," imbuh pria kelahiran Batang Kapas, Sumatra Barat, itu.

Walau demikian, Indra tak merinci siapa saja pemain yang ditanggalkan usai TC tahap kedua ini. Ia mengatakan akan mencari pemain baru untuk melengkapi tim.

Indra menjelaskan, pemain-pemain baru ini sudah dalam pantauan tim kepelatihannya. Bahkan, ia membuka peluang kepada pemain yang bermain di luar negeri untuk bergabung dengan TC Timnas Indonesia U-20.

