HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Ambil Kesimpulan dari 2 Laga Uji Coba Timnas Indonesia U-20, Begini Isinya!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |23:29 WIB
Indra Sjafri Ambil Kesimpulan dari 2 Laga Uji Coba Timnas Indonesia U-20, Begini Isinya!
Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, bicara soal dua laga uji coba yang dilakoni (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengambil kesimpulan dari dua laga uji coba yang dilakoni anak asuhnya, yakni melawan Timnas Thailand U-20 dan Timnas Uzbekistan U-20. Menurutnya, Kadek Arel dan kolega masih berproses untuk lebih baik.

Timnas Indonesia U-20 baru saja menelan kekalahan dari Uzbekistan U-20 2-3 di laga uji coba kedua. Pertandingan itu digelar di Stadion Madya, Senayan, Jakarta pada Selasa (30/1/2024) malam WIB.

Timnas Indonesia U-20

Garuda Muda diberondong tiga gol yang dicetak oleh Reimov Mukhammedali, Kurbunov Ozodek, dan Faeyzullaev Ruziboy. Sedangkan, Timnas Indonesia U-20 hanya mampu membalaskan dua gol via Kafiatur Rizky, dan Sulthan Zaky.

Ini menjadi kekalahan kedua Timnas Indonesia U-20 di rangkaian uji coba. Sebelumnya, mereka ditekuk Thailand U-20 1-2 pada Jumat 26 Januari 2024.

Indra mengambil kesimpulan dua pertandingan ini masih ada banyak evaluasi untuk Timnas Indonesia U-20. Menurutnya, Garuda Muda masih kurang baik saat berkoordinasi dan komunikasi di lapangan.

"Mengenai dua laga ini, ya saya pikir masalah fokus di akhir babak, terus tadi gol kedua Uzbekistan U-20 karena tidak adanya mungkin koordinasi dan komunikasi, dan orang yang melakukan umpan silang tapi bola masuk ke gawang. Jadi hal-hal kecil seperti itu," kata Indra kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (30/1/2024).

Halaman:
1 2
      
