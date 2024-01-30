Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Penyebab Timnas Indonesia U-20 Kalah 2-3 dari Timnas Uzbekistan U-20 di Laga Uji Coba, Nomor 1 Kesalahan Kiper

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |21:36 WIB
5 Penyebab Timnas Indonesia U-20 Kalah 2-3 dari Timnas Uzbekistan U-20 di Laga Uji Coba, Nomor 1 Kesalahan Kiper
Timnas Indonesia U-20 kalah 2-3 dari Timnas Uzbekistan U-20 (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT lima penyebab Timnas Indonesia U-20 kalah 2-3 dari Timnas Uzbekistan U-20 di laga uji coba. Laga tersebut berlangsung di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/2024) malam WIB.

Gol bagi Indonesia disarangkan Kafiatur Rizky (32') dan Sulthan Zaky (74'). Sementara itu, gol-gol Uzbekistan dicetak Reimov Mukhammedali (4'), Kurbonov Ozodbek (39'), dan Fayzullaev Ruziboy (87').

Timnas Indonesia U-20

Lalu, sapa saja penyebab Timnas Indonesia U-20 kalah dari Timnas Uzbekistan U-20? Simak ulasannya.

5 Penyebab Timnas Indonesia U-20 Kalah 2-3 dari Timnas Uzbekistan U-20 di Laga Uji Coba

5. Game Plan Terbaca

Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Thailand U-20 (Foto: Istimewa)

Game plan Timnas Indonesia U-20 tampak sudah terbaca oleh lawan. Maka dari itu, Uzbekistan U-20 masih cukup mudah memadamkan serangan-serangan Garuda Nusantara.

Dua gol memang bisa disarangkan pada laga ini. Akan tetapi, keduanya tercipta ketika lawan sedikit lengah.

4. Pertahanan Rapuh

Timnas Indonesia U-20

Pertahanan Indonesia U-20 masih terlalu rapuh. Buktinya, lima gol bersarang di gawang skuad asuhan Indra Sjafri dalam dua laga uji coba!

Uzbekistan mampu mengemas tiga gol. Sementara itu, Thailand U-20 menceploskan dua gol pada laga pertama yang berlangsung Jumat 26 Januari 2024 malam WIB.

Halaman:
1 2 3
      
