Hasil Aston Villa vs Newcastle United di Liga Inggris 2023-2024: The Magpies Menang 3-1 di Kandang Lawan

BIRMINGHAM - Hasil Aston Villa vs Newcastle United di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Villa Park, Birmingham, Inggris, Rabu (31/1/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 untuk The Magpies.

Gol bagi Newcastle disarangkan brace Fabian Schar (32', 36') dan bunuh diri Alex Moreno (52'). Sementara itu, Villa membalas sekali lewat gol Ollie Watkins (71').

Jalannya Pertandingan

Duel ketat terjadi sejak wasit John Brooks meniup peluitnya. Tidak heran bila peluang pertama baru tercipta di menit ke-20 ketika tembakan Anthony Gordon bisa diselamatkan kiper Emiliano Martinez. Sejurus kemudian, gantian kans Alexander Isak menyamping tipis.

Laga berlangsung dalam tempo tinggi usai peluang itu. Gol akhirnya tercipta di menit ke-32. Tendangan penjuru Kieran Trippier bisa disambut dengan tembakan manis oleh Schar untuk membawa Newcastle memimpin 1-0.

Selang empat menit, bek berpaspor Swiss itu kembali mencatatkan namanya di papan skor. Lewat skema tendangan penjuru, Schar menyambar bola liar di mulut gawang untuk menggandakan keunggulan tim tamu 2-0.

Peluang terbaik Aston Villa tercatat di menit keempat injury time babak pertama. Sayangnya, tembakan John McGinn dari jarak yang sangat dekat, malah melambung! Newcastle unggul 2-0 atas The Villans saat rehat.

Selepas rehat, lagi-lagi skema bola mati tim tamu hampir menjadi gol ketiga. Kali ini, sundulan Sven Botman masih menyamping dari gawang kawalan Martinez. Anak asuh Eddie Howe benar-benar panas!