Manchester City Susah Payah Kalahkan Newcastle United 3-2, Ini Kata Pep Guardiola

NEWCASTLE - Pelatih Manchester City Pep Guardiola menyatakan timnya mendapatkan tekanan luar biar saat melawan Newcastle United. Alhasil, The Citizens harus bersusah payah menang 3-2 pada pekan ke-21 Liga Inggris 2023-2024 itu.

Duel Newcastle United vs Manchester City berlangsung di Stadion St. James' Park, Newcastle, Minggu (14/1/2024) dini hari WIB. Sempat memimpin lalu tertinggal 1-2, tim tamu beruntung mampu mencetak dua gol tambahan di 15 menit akhir.

Guardiola mengakui Man City memang tidak mudah mengalahkan Newcastle dalam laga tersebut. Oleh dikarenakan, The Magpies memberikan perlawanan yang cukup ketat kerena tidak mau hilang poin di laga kandang.

"Saya pikir semua orang setuju kami mendapat banyak tekanan di sini, di St James’ Park. Newcastle adalah tim yang paling mengandalkan fisik yang kami lihat,” kata Guardiola, mengutip dari laman resmi Man City, Minggu (14/1/2024).

Mantan pelatih Barcelona itu mengatakan tim asuhannya memang menampilkan performa terbaik. Sebab, mereka menunjukkan semangat pantang menyerang untuk meraih kemenangan.

“Mereka melakukan transisi ketika kami kebobolan dua gol. Tetapi yang membedakannya adalah jika kami tampil seperti hari ini, kami akan menang," tukas Guardiola.