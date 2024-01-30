Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Miris Nikola Kalinic, Mantan Striker Timnas Kroasia yang Dibayar Rp16 Ribu Setara dengan Nasi Padang

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |22:06 WIB
Kisah Miris Nikola Kalinic, Mantan Striker Timnas Kroasia yang Dibayar Rp16 Ribu Setara dengan Nasi Padang
Kisah miris dialami Nikol Kalinic kala berseragam Hajduk Split. (Foto: Instagram/@nikolakalinic)
KISAH miris Nikola Kalinic akan diulas dalam artikel ini. Mantan striker Timnas Kroasia ini merasakan dibayar Rp16 ribu setara dengan nasi padang.

Mantan penyerang AC Milan, Nikola Kalinic, baru saja menandatangani kontrak dengan tim masa kecilnya, Hajduk Split. Namun yang membuatnya menjadi sangat miris, ia hanya dibayar sebesar 1 Euro atau sekira Rp16 ribu yang hanya cukup membeli seporsi nasi padang.

Nikola Kalinic

Ya, Hajduk Split memang merupakan tempat di mana Kalinic mengawali semua perjalanan karier sepakbolanya yang luar biasa. Ia bahkan merintisnya dari akademi dan perlahan naik ke tim U-17, U-19, hingga ke skuad senior.

Selama sekira 4 musim di tim senior, Nikola Kalinic memulai perjalannya ke luar negeri dengan bergabung bersama Blackburn Rovers di Inggris. Setelahnya, ia juga juga bermain beberapa klub dari berbagai negara.

Perjalanan karier Nikola Kalinic dimulai dari Dnipro di Liga Ukraina, Fiorentina, dan AC Milan di Seria A Italia, Atletico Madrid di La Liga Spanyol, kembali ke Italia bersama AS Roma dan Hellas Verona, hingga berakhir kembali ke Hajduk Split.

Selama perjalanan kariernya di berbagai negara, Kalinic sukses meraih trofi UEFA Super Cup bersama dengan Atletico Madrid. Dirinya juga telah mencetak 164 gol dan 50 assist dalam 496 penampilannya bersama semua klub yang pernah ia bela.

Penampilannya yang konsisten di level klub juga mengantarkan Kalinic rutin masuk ke skuad Timnas Kroasia. Tercatat, pemain berusia 36 tahun itu telah mencatatkan 42 caps dengan torehan 15 gol.

