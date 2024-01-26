Rumput Stadion GBK Terlihat Jelek, Pengamat Sepakbola Minta Pengelola Ketat Atur Penyewa

JAKARTA - Rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, terlihat jelek pada laga uji coba Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Thailand U-20. Pengamat sepakbola, Kesit Budi Handoyo, mendesak pengelola arena untuk lebih ketat mengatur penyewa.

Laga uji coba Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Thailand U-20 itu berlangsung di SUGBK, Jumat (26/1/2024) malam WIB. Tim Gajah Perang Muda menang 2-1 atas tuan rumah di laga itu.

Akan tetapi, yang menjadi sorotan netizen adalah kualitas rumput SUGBK. Warna rumput lapangan tidak terlihat hijau seperti biasa. Bahkan, di beberapa area terlihat seperti mati.

Kesit menuntut pertanggungjawaban PPKGBK selaku pengelola. Ia juga mengimbau agar pihak pengelola mampu mengatur ketat penyewa.

"Seharusnya pengelola kompleks Gelora Bung Karno, khususnya yang bertanggung jawab terhadap stadion utama ini lebih ketat dalam pengaturan pemakaian atau sewa lapangan yang bisa disewa siapa saja," ujar Kesit dalam keterangan yang diperoleh Okezone, Jumat (26/1/2024).

"Artinya, tidak bisa digunakan sembarang waktu atau dipakai saat hujan, bahkan perlu jeda waktu panjang jika usai dipakai di luar kegiatan sepakbola," imbuhnya.