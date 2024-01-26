Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rumput Stadion GBK Terlihat Jelek, Pengamat Sepakbola Minta Pengelola Ketat Atur Penyewa

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |21:39 WIB
Rumput Stadion GBK Terlihat Jelek, Pengamat Sepakbola Minta Pengelola Ketat Atur Penyewa
Rumput Stadion Gelora Bung Karno terlihat jelek (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, terlihat jelek pada laga uji coba Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Thailand U-20. Pengamat sepakbola, Kesit Budi Handoyo, mendesak pengelola arena untuk lebih ketat mengatur penyewa.

Laga uji coba Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Thailand U-20 itu berlangsung di SUGBK, Jumat (26/1/2024) malam WIB. Tim Gajah Perang Muda menang 2-1 atas tuan rumah di laga itu.

Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Thailand U-20 (Foto: Istimewa)

Akan tetapi, yang menjadi sorotan netizen adalah kualitas rumput SUGBK. Warna rumput lapangan tidak terlihat hijau seperti biasa. Bahkan, di beberapa area terlihat seperti mati.

Kesit menuntut pertanggungjawaban PPKGBK selaku pengelola. Ia juga mengimbau agar pihak pengelola mampu mengatur ketat penyewa.

"Seharusnya pengelola kompleks Gelora Bung Karno, khususnya yang bertanggung jawab terhadap stadion utama ini lebih ketat dalam pengaturan pemakaian atau sewa lapangan yang bisa disewa siapa saja," ujar Kesit dalam keterangan yang diperoleh Okezone, Jumat (26/1/2024).

"Artinya, tidak bisa digunakan sembarang waktu atau dipakai saat hujan, bahkan perlu jeda waktu panjang jika usai dipakai di luar kegiatan sepakbola," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181758/mladen_zizovic-dEzS_large.jpg
Kisah Sedih Mladen Zizovic, Pelatih FK Radnicki yang Mendadak Meninggal Dunia di Tengah Pertandingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181733/cristiano_ronaldo-MxEL_large.jpg
Cristiano Ronaldo Kirim Sinyal Segera Pensiun, Ingin Fokus Bersama Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181532/timnas_amputasi_indonesia-HlDi_large.jpg
Demi Piala Dunia 2026: Indonesia Jadi Tuan Rumah, 9 Negara Asia Berebut 4 Tiket di Piala Asia Amputasi 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181201/marselino_ferdinan-ypEo_large.jpg
Marselino Ferdinan Pamer Aksi saat Bela AS Trencin, Mauro Zijlstra dan Ole Romeny Beri Respons
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/51/1640919/serunya-latih-tanding-golf-persahabatan-perpesi-jakarta-dan-komunitas-joglosemar-bwi.webp
Serunya Latih Tanding Golf Persahabatan PERPESI Jakarta dan Komunitas Joglosemar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/billy_davies.jpg
Sial Banget! Pelatih yang Disebut The Next Alex Ferguson Kini Menganggur 11 Tahun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement