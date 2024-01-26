Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Thailand U-20 di Laga Uji Coba: Garuda Nusantara Takluk 1-2

JAKARTA - Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Thailand U-20 di laga uji coba sudah diketahui. Duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (26/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-2 untuk tim tamu.

Gol bagi Indonesia dicetak oleh Toni Firmansyah di menit ke-12. Sementara itu, Thailand mencetak gol lewat Paripan Wongsa (63') dan Pikanet Laohawiwat (90+3')

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kesalahan komunikasi di lini belakang hampir berakibat fatal di detik ke-21. Beruntung, sepakan pemain Thailand melebar tipis dari gawang. Peluang didapat Arkhan di menit kedelapan, tetapi bola mengarah tepat ke kiper Kittipong Bunmak.

Gol tercipta buat Indonesia di menit ke-12. Berawal dari tusukan Dony Tri di sayap kiri, bola kemudian diumpan ke tengah kotak penalti. Di sana, Toni menembak dengan akurat untuk membawa Indonesia memimpin 1-0.

Usai gol itu, Indonesia semakin leluasa menguasai pertandingan. Thailand sendiri selalu kesulitan mengkreasi peluang. Permainan mereka di 1/3 lapangan akhir tak begitu bagus. Alhasil, skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan saat turun minum.

Babak Kedua

Usai istirahat, Thailand coba untuk keluar menyerang. Akan tetapi, lagi-lagi Indonesia yang bermain lebih baik. Peluang pertama datang di menit ke-54. Tendangan bebas Figo Dennis sayangnya bisa ditepis kiper Bunmak.

Thailand sanggup menyamakan skor di menit ke-63. Tusukan Paripan Wongsa berhasil diakhiri dengan tembakan jarak jauh yang akurat dan menusuk ke pojok kanan bawah gawang kiper pengganti Andrika Fathir.

Sama kuat, laga berjalan seru. Thailand kembali mendapat peluang dari luar kotak penalti di menit ke-67. Beruntung, kali ini bola bisa ditangkap Andrika dengan baik.