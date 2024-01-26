Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Thailand U-20 di Laga Uji Coba: Garuda Nusantara Takluk 1-2

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |21:24 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Thailand U-20 di Laga Uji Coba: Garuda Nusantara Takluk 1-2
Timnas Indonesia U-20 takluk 1-2 dari Timnas Thailand U-20 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Thailand U-20 di laga uji coba sudah diketahui. Duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (26/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-2 untuk tim tamu.

Gol bagi Indonesia dicetak oleh Toni Firmansyah di menit ke-12. Sementara itu, Thailand mencetak gol lewat Paripan Wongsa (63') dan Pikanet Laohawiwat (90+3')

Timnas Indonesia U-20

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kesalahan komunikasi di lini belakang hampir berakibat fatal di detik ke-21. Beruntung, sepakan pemain Thailand melebar tipis dari gawang. Peluang didapat Arkhan di menit kedelapan, tetapi bola mengarah tepat ke kiper Kittipong Bunmak.

Gol tercipta buat Indonesia di menit ke-12. Berawal dari tusukan Dony Tri di sayap kiri, bola kemudian diumpan ke tengah kotak penalti. Di sana, Toni menembak dengan akurat untuk membawa Indonesia memimpin 1-0.

Usai gol itu, Indonesia semakin leluasa menguasai pertandingan. Thailand sendiri selalu kesulitan mengkreasi peluang. Permainan mereka di 1/3 lapangan akhir tak begitu bagus. Alhasil, skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan saat turun minum.

Babak Kedua

Usai istirahat, Thailand coba untuk keluar menyerang. Akan tetapi, lagi-lagi Indonesia yang bermain lebih baik. Peluang pertama datang di menit ke-54. Tendangan bebas Figo Dennis sayangnya bisa ditepis kiper Bunmak.

Thailand sanggup menyamakan skor di menit ke-63. Tusukan Paripan Wongsa berhasil diakhiri dengan tembakan jarak jauh yang akurat dan menusuk ke pojok kanan bawah gawang kiper pengganti Andrika Fathir.

Sama kuat, laga berjalan seru. Thailand kembali mendapat peluang dari luar kotak penalti di menit ke-67. Beruntung, kali ini bola bisa ditangkap Andrika dengan baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182111/cristian_gonzales-tqjH_large.jpg
Kisah Spiritual El Loco Cristian Gonzales, Putuskan Mualaf karena Sering Dengar Suara Azan saat Berlatih di PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181758/mladen_zizovic-dEzS_large.jpg
Kisah Sedih Mladen Zizovic, Pelatih FK Radnicki yang Mendadak Meninggal Dunia di Tengah Pertandingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181733/cristiano_ronaldo-MxEL_large.jpg
Cristiano Ronaldo Kirim Sinyal Segera Pensiun, Ingin Fokus Bersama Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181532/timnas_amputasi_indonesia-HlDi_large.jpg
Demi Piala Dunia 2026: Indonesia Jadi Tuan Rumah, 9 Negara Asia Berebut 4 Tiket di Piala Asia Amputasi 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/11/1641517/nonton-bundesliga-matchday-10-aksi-sengit-perebutan-puncak-klasemen-di-vision-gew.webp
Nonton Bundesliga Matchday 10: Aksi Sengit Perebutan Puncak Klasemen di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/16/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Nova Arianto Kantongi Strategi Rahasia untuk Redam Brasil di Piala Dunia U-17 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement