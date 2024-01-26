Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Uji Coba: Timnas Thailand U-20 Samakan Skor 1-1 dengan Timnas Indonesia U-20

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |20:55 WIB
Hasil Uji Coba: Timnas Thailand U-20 Samakan Skor 1-1 dengan Timnas Indonesia U-20
Timnas Indonesia U-20 kebobolan sehingga Timnas Thailand U-20 menyamakan skor 1-1 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Hasil uji coba antara Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Thailand U-20 sudah diketahui. Laga itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (26/1/2024) malam WIB.

Skor untuk sementara 1-1 hingga menit ke-63. Gol bagi Thailand dicetak Paripan Wongsa.

Timnas Indonesia U-20

Jalannya Pertandingan

Usai istirahat, Thailand coba untuk keluar menyerang. Akan tetapi, lagi-lagi Indonesia yang bermain lebih baik. Peluang pertama datang di menit ke-54. Tendangan bebas Figo Dennis sayangnya bisa ditepis kiper Bunmak.

Thailand sanggup menyamakan skor di menit ke-63. Tusukan Paripan Wongsa berhasil diakhiri dengan tembakan jarak jauh yang akurat dan menusuk ke pojok kanan bawah gawang kiper pengganti Andrika Fathir.

Halaman:
1 2
      
