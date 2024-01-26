Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-20 vs Thailand U-20 di Laga Uji Coba: Garuda Nusantara Unggul 1-0!

JAKARTA - Hasil babak pertama Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Thailand U-20 di laga uji coba sudah diketahui. Duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (26/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk skuad Garuda.

Gol dicetak oleh Toni Firmansyah di menit ke-12. Tak hanya unggul, Indonesia menunjukkan pertahanan yang cukup solid lantaran Thailand kesulitan sepanjang 45 menit.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kesalahan komunikasi di lini belakang hampir berakibat fatal di detik ke-21. Beruntung, sepakan pemain Thailand melebar tipis dari gawang. Peluang didapat Arkhan di menit kedelapan, tetapi bola mengarah tepat ke kiper Kittipong Bunmak.

Gol tercipta buat Indonesia di menit ke-12. Berawal dari tusukan Dony Tri di sayap kiri, bola kemudian diumpan ke tengah kotak penalti. Di sana, Toni menembak dengan akurat untuk membawa Indonesia memimpin 1-0.

Usai gol itu, Indonesia semakin leluasa menguasai pertandingan. Thailand sendiri selalu kesulitan mengkreasi peluang. Permainan mereka di 1/3 lapangan akhir tak begitu bagus.

Tak ada peluang yang didapat kedua kesebelasan di sisa waktu babak pertama. Alhasil, skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan saat turun minum.