Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-20 vs Thailand U-20 di Laga Uji Coba: Garuda Nusantara Unggul 1-0!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |20:15 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-20 vs Thailand U-20 di Laga Uji Coba: Garuda Nusantara Unggul 1-0!
Timnas Indonesia U-20 unggul 1-0 atas Timnas Thailand U-20 di babak pertama (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Hasil babak pertama Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Thailand U-20 di laga uji coba sudah diketahui. Duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (26/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk skuad Garuda.

Gol dicetak oleh Toni Firmansyah di menit ke-12. Tak hanya unggul, Indonesia menunjukkan pertahanan yang cukup solid lantaran Thailand kesulitan sepanjang 45 menit.

Timnas Indonesia U-20

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kesalahan komunikasi di lini belakang hampir berakibat fatal di detik ke-21. Beruntung, sepakan pemain Thailand melebar tipis dari gawang. Peluang didapat Arkhan di menit kedelapan, tetapi bola mengarah tepat ke kiper Kittipong Bunmak.

Gol tercipta buat Indonesia di menit ke-12. Berawal dari tusukan Dony Tri di sayap kiri, bola kemudian diumpan ke tengah kotak penalti. Di sana, Toni menembak dengan akurat untuk membawa Indonesia memimpin 1-0.

Usai gol itu, Indonesia semakin leluasa menguasai pertandingan. Thailand sendiri selalu kesulitan mengkreasi peluang. Permainan mereka di 1/3 lapangan akhir tak begitu bagus.

Tak ada peluang yang didapat kedua kesebelasan di sisa waktu babak pertama. Alhasil, skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan saat turun minum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181758/mladen_zizovic-dEzS_large.jpg
Kisah Sedih Mladen Zizovic, Pelatih FK Radnicki yang Mendadak Meninggal Dunia di Tengah Pertandingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181733/cristiano_ronaldo-MxEL_large.jpg
Cristiano Ronaldo Kirim Sinyal Segera Pensiun, Ingin Fokus Bersama Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181532/timnas_amputasi_indonesia-HlDi_large.jpg
Demi Piala Dunia 2026: Indonesia Jadi Tuan Rumah, 9 Negara Asia Berebut 4 Tiket di Piala Asia Amputasi 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181201/marselino_ferdinan-ypEo_large.jpg
Marselino Ferdinan Pamer Aksi saat Bela AS Trencin, Mauro Zijlstra dan Ole Romeny Beri Respons
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/51/1640931/angkat-besi-ditarget-jadi-lumbung-emas-di-sea-games-2025-rizki-juniansyah-ingin-cetak-rekor-loy.webp
Angkat Besi Ditarget Jadi Lumbung Emas di SEA Games 2025, Rizki Juniansyah Ingin Cetak Rekor
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/07/pelatih_barcelona_hansi_flick_foto_uefa.jpg
Hansi Flick Dipecat Barcelona usai Ditahan Club Brugge? Begini Faktanya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement