HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Uji Coba: Toni Firmansyah Bawa Timnas Indonesia U-20 Memimpin 1-0 atas Thailand

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |19:51 WIB
Hasil Uji Coba: Toni Firmansyah Bawa Timnas Indonesia U-20 Memimpin 1-0 atas Thailand
Timnas Indonesia U-20 unggul 1-0 atas Timnas Thailand U-20 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - Hasil uji coba antara Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Thailand U-20 sudah diketahui. Laga itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (26/1/2024) malam WIB.

Timnas Indonesia U-20 untuk sementara memimpin 1-0 atas Timnas Thailand U-20. Gol disarangkan Toni Firmansyah di menit ke-12.

Timnas Indonesia U-20

Jalannya Pertandingan

Kesalahan komunikasi di lini belakang hampir berakibat fatal di detik ke-21. Beruntung, sepakan pemain Thailand melebar tipis dari gawang. Peluang didapat Arkhan di menit kedelapan, tetapi bola mengarah tepat ke kiper Kittipong Bunmak.

Beruntung, peluang kedua yang didapat di menit ke-12 tidak disia-siakan. Tusukan Dony Tri Pamungkas dari sisi kiri, diakhiri umpan tarik ke tengah kotak penalti.

Di sana, Toni langsung menyepak bola melewati penjagaan kiper. Indonesia memimpin 1-0!

Halaman:
1 2
      
