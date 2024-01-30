Bikin Real Madrid Gigit Jari, Alphonso Davies Tegaskan Betah di Bayern Munich: Saya Nyaman di Sini!

BEK Bayern Munich, Alphonso Davies, menegaskan bahwa dirinya akan menolak jika mendapat tawaran bergabung ke klub raksasa Spanyol, Real Madrid. Penyebabnya, Davies sudah nyaman bermain untuk Bayern Munich.

Davies diketahui sudah dipantau Los Blancos -julukan Real Madrid- sejak lama. Pemain berpaspor Kanada itu juga belum memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim 2024-2025.

Belum jelas juga apakah Die Roten -julukan Bayern Nunich- masih ingin mempertahankan Davies atau tidak. Sebab itu, Real Madrid terus memantau situasi Davies.

Di tengah rumor kencang diminati Real Madrid, Davies menyatakan penolakan tersirat. Pemain berusia 23 tahun itu mengatakan masih nyaman bermain di Allianz Arena.

"Saya merasa sangat nyaman di sini," kata Davies dikutip dari Sports Mole, Selasa (30/1/2024).

"Saya bermain di tim yang luar biasa di salah satu klub top di Eropa. Saya tetap fokus dan memberikan segalanya untuk tim dan fans kami," sambungnya menegaskan.