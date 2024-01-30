Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bikin Real Madrid Gigit Jari, Alphonso Davies Tegaskan Betah di Bayern Munich: Saya Nyaman di Sini!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |20:15 WIB
Bikin Real Madrid Gigit Jari, Alphonso Davies Tegaskan Betah di Bayern Munich: Saya Nyaman di Sini!
Alphonso Davies kala membela Bayern Munich. (Foto: Reuters)
A
A
A

BEK Bayern Munich, Alphonso Davies, menegaskan bahwa dirinya akan menolak jika mendapat tawaran bergabung ke klub raksasa Spanyol, Real Madrid. Penyebabnya, Davies sudah nyaman bermain untuk Bayern Munich.

Davies diketahui sudah dipantau Los Blancos -julukan Real Madrid- sejak lama. Pemain berpaspor Kanada itu juga belum memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim 2024-2025.

Alphonso Davies

Belum jelas juga apakah Die Roten -julukan Bayern Nunich- masih ingin mempertahankan Davies atau tidak. Sebab itu, Real Madrid terus memantau situasi Davies.

Di tengah rumor kencang diminati Real Madrid, Davies menyatakan penolakan tersirat. Pemain berusia 23 tahun itu mengatakan masih nyaman bermain di Allianz Arena.

"Saya merasa sangat nyaman di sini," kata Davies dikutip dari Sports Mole, Selasa (30/1/2024).

"Saya bermain di tim yang luar biasa di salah satu klub top di Eropa. Saya tetap fokus dan memberikan segalanya untuk tim dan fans kami," sambungnya menegaskan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/51/1643041/kenapa-pbsi-hanya-kirim-5-wakil-di-kumamoto-masters-2025-uan.webp
Kenapa PBSI Hanya Kirim 5 Wakil di Kumamoto Masters 2025?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/mike_rajasa.jpg
Debut Gemilang Mike Rajasa di Piala Dunia U-17 2025, Nova Arianto Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement